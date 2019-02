Na konci tohoto týdne čeká sociální demokracii stranický sjezd, na kterém si bude volit nové vedení. Do soutěže o šéfa partaje se přihlásil jen předseda Jan Hamáček, na ostatních stranických místech také není žádný personální přetlak. ČSSD se navíc stále potýká s úbytkem vlastních členů i voličů.

Taková situace proto umožňuje některým donedávna neznámým sociálním demokratům – Janě Maláčové nebo Tomáši Petříčkovi – v posledních měsících výrazněji promlouvat do stranického dění. Oba zmínění jsou dnes členové vlády a na sjezdu se budou ucházet o vysoké partajní funkce. V Hradci Králové tak půjde o hodně: ukáže se, zda ČSSD vidí ve svých mladých talentech recept, jak se vrátit zpět na politickou mapu Česka.

Zatím není zájem

Místo nadcházejícího sjezdu, hradecký kulturní dům Střelnice, má v dějinách ČSSD důležitou pozici. Právě před rokem, 18. února 2018, tady sociální demokraté oslavili hromovým potleskem zvolení nového předsedy, který dostal za úkol vyvést stranu ze sedmiprocentní propasti, kam se kdysi mocná strana propadla pod vedením bývalého premiéra Bohuslava Sobotky po čtyřech letech spoluvládnutí s hnutím ANO Andreje Babiše. "Věřím, že ČSSD vyjde z dnešního sjezdu jednotná a že jsme zvolili silný tým," prohlásil tehdy ke straníkům čerstvě zvolený Sobotkův nástupce Jan Hamáček. "Vyvedeme ČSSD z těch současných kalných vod," doplnil ho s úsměvem nový první místopředseda Jiří Zimola.

Nyní, o rok později, "silný tým" už neexistuje: část předsednictva včetně Jiřího Zimoly, který ke konci minulého roku na stranické funkce rezignoval, z nesouhlasu se směřováním sociální demokracie, vytvořila opoziční platformu Zachraňme ČSSD. Tvoří ji stoupenci prezidenta Miloše Zemana a jejich hlavním cílem je vytlačení Jana Hamáčka a jeho blízkých spolupracovníků z vedení strany. Platforma v současné době nemá příliš velkou politickou sílu, nahrává jí ale skutečnost, že slíbený výstup "z kalných vod" zatím pro ČSSD také nenastal. Kromě voličské podpory pohybující se na hranici volitelnosti má na stranickou situaci vliv i vládní angažmá v menšinovém kabinetě Andreje Babiše. Účast ve vládě sice sociálním demokratům zajišťuje určitou mediální pozornost, zároveň však stojí v pozici slabšího partnera, který může být kdykoli přehlasován.

A za této situace se v hradecké Střelnici v pátek uskuteční sjezd, na kterém bude Hamáček usilovat o tentokrát už dvouletý řádný předsednický mandát. Jeho zvolení je jisté: kandiduje jako jediný uchazeč, protože nikdo jiný nemá v takové situaci zájem stranu převzít – a to dokonce ani nikdo z prominentů platformy Zachraňme ČSSD. "Ti, kteří by kandidovat chtěli, vědí, že nemají šanci hlasy momentálně získat," říká Hamáčkův poradce a politolog Pavel Šaradín. "Členové ČSSD si uvědomili, že platforma svými výstupy stranu prokazatelně poškodila, a to nejen v proběhlých komunálních volbách. Navíc část z nich v posledních volbách u voličů propadla."

Specifická vnitrostranická situace tak předsedovi umožňuje, aby si snadněji vybral svůj nový tým. Volba druhého nejmocnějšího muže strany přitom zatím vypadá jako nejlehčí část celé operace: o křeslo prvního místopředsedy se v tuto chvíli taky uchází jen jeden kandidát, poslanec a bývalý primátor Brna Roman Onderka, který v listopadu nahradil odcházejícího Zimolu. Původně to mělo být jen dočasné provizorium, z dvojice Hamáček-Onderka se ale vyklubal fungující tandem, který zatím nezažil těžší krizi. Onderka sbližuje stranické vedení s konzervativnější částí ČSSD, ke které má blízko, a navíc coby nečlen vlády může snáze než jiní vystupovat v roli kritika Andreje Babiše, čímž podle straníků částečně vynahrazuje nekonfliktnost a umírněnost "diplomata" Hamáčka.