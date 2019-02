Sociální demokracie by podle šéfa strany Jana Hamáčka chtěla do konce volebního období prosadit zkrácení pracovní doby. Hamáček to řekl v pondělí na setkání s novináři s tím, že by v první fázi chtěl, aby lidé pracovali měsíčně o dvě hodiny méně.

"Tu první vlaštovku bychom chtěli zvládnout do konce volebního období. Myslím, že je rozumné začít půlhodinou týdně," uvedl Hamáček.

U zkrácení pracovní doby hodlá ČSSD prosadit model, aby lidé pracovali kratší čas, avšak za stejných platových podmínek. "Je to dlouhodobá debata. Ale obecně platí, že Češi už dnes během celé své kariéry pracují o devět let déle než Němci. Naším cílem je pracovní dobu pomalu snižovat při zachování stejných mezd," ujistil Hamáček.

Podle předsedy strany se společnost musí připravit na budoucí rozsáhlé společenské změny související třeba s digitalizací a robotizací. Nahrazení lidské práce roboty by se přitom dotklo hlavně zaměstnanců z nižší střední třídy, kteří patří mezi důležité voliče ČSSD. "Budeme otevírat témata, jako je zkrácení pracovní doby, a jak vytvářet nová pracovní místa," slibuje právě těmto lidem Hamáček.

Konkrétně by se přitom chtěl zaměřit na to, aby přibyla pracovní místa pro lidi nad 55 let věku.

Sociální demokraté začali slibovat kratší pracovní dobu krátce před komunálními volbami. Různili se však v tom, kdy by chtěli takovou razantní změnu zavést a jak by měla být rozsáhlá. Například Oranžový klub, ve kterém se sdružují vlivné sociální demokratky, pojede na sjezd strany v Hradci Králové s návrhem, aby se pracovní doba zkrátila dokonce o celý den. Pracovní týden by tedy neměl pět, ale jen čtyři dny.

"Pokud vím, ve vládním návrhu novely zákoníku práce, o kterém nyní jako největší zaměstnavatelský svaz a místopředseda tripartity vyjednáváme, není zkracování pracovní doby zahrnuto. Tato otázka tedy pro nás není nyní aktuální. Náš postoj k podobným debatám je jednoznačný. Nechceme zákonem zkracovat pracovní dobu v době, kdy druhým rokem máme nejméně lidí na trhu práce z celé EU a zároveň řada firem nabízí kratší pracovní týden, a to zcela dobrovolně, podle svých možností," komentuje myšlenku mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Eva Veličková.

ČSSD chce bankovní daň

Zástupci ČSSD chtějí také opět mluvit s hnutím ANO o možném zavedení bankovní daně. Hamáček v pondělí před novináři podotkl, že sociální demokraté už před rokem upozorňovali na to, že beze změn na příjmové straně rozpočtu se programové cíle vlády nepodaří naplnit.

"Jde nám o to, aby vláda nešla jen cestou tupých škrtů," uvedl Hamáček. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už ministrům zadala, aby ve svých resortech hledali úspory. Ministryně také avizovala desetiprocentní snížení počtu míst ve státní sféře, propouštění by se ale nemělo dotknout například školství či bezpečnostních složek.

Vedle bankovní daně, s níž hnutí ANO nesouhlasí, Hamáček mluvil o případném zavedení digitální daně, o rušení daňových výjimek, o zvýšení spotřební daně na alkohol a o vyšším zdanění hazardu. Podle něho existuje prostor k uzákonění daňových změn tak, aby byly účinné už od příštího roku.

Koaliční jednání o rozpočtových záležitostech se mělo konat v neděli 3. března, hnutí ANO je podle Hamáčka odložilo. "Očekávám, že do 14 dnů poté by první kolo mělo proběhnout," podotkl. Sociální demokracie přinese na jednání konkrétní návrhy, dodal.