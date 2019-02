Státní společnosti České dráhy, ČEZ a Vojenské lesy a statky finančně podpořily některé akce mediální skupiny Mafra, která vydává Mladou frontu Dnes, Lidové noviny nebo deník Metro. Informaci přinesl server Neovlivní.cz. Skupina Mafra patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. Před měsícem přitom vydal Městský úřad v Černošicích rozhodnutí o tom, že má premiér zaplatit pokutu 200 tisíc korun kvůli přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Zdůvodňuje to tím, že Babiš skupinu Mafra stále ovládá a tím ovlivňuje média.

Podle zjištění Neovlivní.cz přispěly loni České dráhy na akce s tematikou dopravy a rozvoje infrastruktury pořádané vydavatelským domem Mafra 790 tisíc korun.

Příspěvek na konferenci H2O Babišovy skupiny pak vyšel Vojenské lesy a statky na 198 tisíc.

Výrobce elektřiny ČEZ nechtěl částku vynaloženou na spolupráci se skupinou Mafra komentovat, aby to nezhoršilo jeho pozici při vyjednávání o dalších budoucích partnerstvích.

Tři státní firmy shodně uvádí, že je pro ně toto angažmá výhodné, neboť jim dává možnost prezentovat jejich služby, z čehož následně plyne publicita.

Již před čtyřmi lety musela vláda Bohuslava Sobotky řešit podobný případ, když vyšlo najevo, že státem ovládané společnosti ČEZ, ČEPS a Čepro finančně přispívaly na události domu Mafra. Sobotka tehdy prohlásil, že se musí změnit pravidla pro marketingové akce státních podniků. Po skončení funkčního období jeho vlády v roce 2017 se však touto reformou již nikdo nezabýval.

Politolog a expert na unijní země Jaroslav Šonka pro server Neovlivní.cz v roce 2015 uvedl, že v zahraničí by takovéto jednání neprošlo. "Je to absolutní střet zájmů a drzost. Všude jinde by z toho měl dotyčný ministr strašnou ostudu. Především by to silně a právem ohrozilo jeho politickou kariéru. Byl by dotlačený k tomu, aby si vybral: buď chci dělat byznys se státními firmami, nebo politiku. Obojí k sobě nepatří a musí se to oddělovat. Musel by zkrátka na jednu z těch rolí rezignovat," prohlásil.

Ani v Česku není Babišovo chování standardní. Premiéři Stanislav Gross, Petr Nečas a Mirek Topolánek rezignovali kvůli menším průšvihům.