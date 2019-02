Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin, napsala nedávno Bezpečnostní informační služba (BIS) do své výroční zprávy.

Nenápadná poznámka pod čarou rozpoutala živou diskusi o tom, zda se dějepis na školách skutečně učí sovětsky.

"Výuka dějepisu nemůže být neutrální, prosovětská ale není. BIS nakonec sama uznala, že udělala chybu," říká Petr Pánek, zakladatel sdružení Pant, které se zabývá moderní historií a snaží se změnit výuku dějin 20. století.

Pánek o údajném prosovětském vlivu promluvil minulý týden na semináři odborníků, který kvůli poznámce BIS o výkladu dějepisu uspořádal ve sněmovně poslanec Václav Klaus mladší (ODS).

Je podle vás výuka dějin prosovětská?

Nemyslím si, že je prosovětská. Na druhou stranu je třeba brát v potaz, že výklad záleží jen na konkrétním učiteli, nikdo mu nepřikáže, jakým způsobem má učit. Takže se může stát, že se někdy někde objevila sovětská interpretace dějin, ale rozhodně bych to nezevšeobecňoval.

Petr Pánek Petr Pánek spolu s pokrokovými učiteli dějepisu a dalšími kolegy založil server Moderní dějiny shromažďující materiály k výuce moderní historie jak pro učitele, tak pro žáky a studenty základních i středních škol. Snažili se dodat učitelům materiály, ze kterých by mohli studentům zajímavě přiblížit, jak vypadalo 20. století. A nejsou to jen výukové materiály, ale i uspořádané a okomentované prameny. Pořádají i workshopy, konference a další akce.

BIS má však jiný názor. Co na poznámku ve výroční zprávě říkáte?

Bavil jsem se se zástupci učitelů ze spolku Učitelská platforma, kteří kontaktovali BIS a žádali po ní vysvětlení. Sešli se s ředitelem Michalem Koudelkou a tiskovým mluvčím, který se jim omluvil s tím, že jde o nedorozumění a špatnou formulaci, a vysvětlil jim, že existují dvě zprávy. Jedna tajná, která věci rozebírá víc do hloubky a na kterou se kontrarozvědka soustřeďuje spíš. Další je zpráva veřejná, která není tolik důležitá, tudíž si na ni nedávají takový pozor a prostě jim to uniklo. Také mohli reagovat na něco, co se objevilo v tajné zprávě, ale její obsah neznáme. Sama BIS však nakonec přiznala, že to je nesmysl, že by výuka měla být prosovětská.

BIS je organizace, která nás má chránit. Má hledat informace, a pokud je získá, má je vyhodnocovat a upozorňovat na ně. Já osobně nedokážu posoudit, jestli získali nějaké indicie o tom, že nějaký učitel nebo škola vyučuje dle sovětského vzoru, ale pokud o něčem takovém vědí, mají povinnost na to upozornit. Pokud takové indicie nemají a někdo si to celé vymyslel, je to trestuhodné a nemělo se to tam vůbec objevit. Do zprávy BIS by neměly uniknout jakékoliv informace, které neodpovídají skutečnosti.