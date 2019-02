Politické strany se snaží získat podporu voličů úlevami od povinností při přechodu k jinému mobilnímu operátorovi. Pokud se v současnosti rozhodne zákazník pro změnu poskytovatele mobilních telefonních služeb, stávajícímu to musí oznámit předem a deset dní čekat na uvolnění smlouvy. Hnutí ANO chce tuto dobu snížit na dva dny, jejich návrh ji tedy zkracuje o pětinu. Opoziční piráti pak navrhují zlevnění smluvní pokuty za přechod.

Krok vládního hnutí má být podle návrhu změny zákona o elektronických komunikacích, který ve středu předloží premiér Andrej Babiš (ANO) vládě, možné uskutečnit bez nutnosti kontaktovat stávajícího operátora. Podobně funguje změna banky. Také bankovní služby byly v Česku před deseti lety velice drahé, nyní jsou v rámci Evropy spíše levné. Podle novely mají také být některá ochranná opatření rozšířena na živnostníky. Informaci České televize potvrdil poslanec Patrik Nacher. Samotný Babiš se prý chce v celé problematice více angažovat.

Novela má také rozšířit některá ochranná opatření na živnostníky. Nyní je chráněn jen spotřebitel, tedy fyzická osoba.

Piráti se domnívají, že změnu zákona usnadní příchod čtvrtého operátora, který zvýšením konkurence povede ke snížení cen. Nyní lidé v případě změny operátora platí stávajícímu 20 procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. Novela počítá s tím, že by v případě ukončování smlouvy na dobu určitou lidé po třech měsících trvání smlouvy nehradili nic. Návrh hnutí ANO označili piráti za vykrádání témat, vládní návrh zákona by se podle nich kvůli složitější proceduře nestihl včas projednat před podzimní aukcí frekvenčních pásem.

"Proč to neudělali dřív? Ten problém se tady řeší minimálně pět let a doteď pan premiér spal a najednou se vzbudil," podivil se předseda poslaneckého klubu pirátů Jakub Michálek. Podobná rétorika ale zněla i z úst premiéra během tiskové konference v úterý, který se ohradil vůči nařčením pirátů. Témata prý navíc vykrádá opoziční strana, nikoliv vláda. Babiš dále prohlásil, že též uvažuje o snížení pokut při přestupu odvozených ze stávajících paušálů. Doufá proto ve spolupráci ANO a pirátů.

"Na podzim má proběhnout aukce nových frekvenčních pásem a my prosazujeme jako pirátská strana, aby do té doby byly vytvořeny příznivé podmínky, aby tady vznikl prostor, že bude Česká republika atraktivní pro potenciální čtvrté operátory," řekl novinářům Michálek. "Cílem je, aby lidé neplatili tisícové částky, ale maximálně stokoruny, nebo, pokud se to podaří vyjednat, i nic," dodal pirátský poslanec Martin Jiránek.

Podle Jiránka je možné debatovat i o zkrácení doby pro přechod mezi operátory. Navrhuje i to, aby zákazníci mohli řešit změnu pouze u operátora, ke kterému přecházejí, a ne i u toho, se kterým rozvazují smlouvu. Na přesné podobě zákona se chtějí piráti do konce týdne dohodnout s nejsilnějšími sněmovními stranami, tedy vládní ANO a opoziční ODS, poté návrh oficiálně dát do legislativního procesu.

Jako problém vidí i možnost, že by se věc řešila vládním návrhem zákona, který na rozdíl od poslanecké novely musí projít připomínkovým procesem na ministerstvech. Podle Michálka by to schválení zákona zpozdilo. "Pokud to bude po té aukci, bude nám to houby platné," řekl. Zájemci o vstup na český trh podle něj potřebují znát tuzemská pravidla včas, aby se mohli na vstup na trh připravit. Michálek také kritizoval ministerstvo průmyslu, které se podle něj dost aktivně o vstup čtvrtého operátora na český trh nesnaží.

Ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) vzbudila v minulých dnech rozruch výrokem o tom, proč mají Češi drahá mobilní data. Minulou neděli v ČT uvedla, že Češi spíš hledají připojení k bezdrátovým wi-fi sítím. Vybudování mobilních sítí podle ní stálo operátory miliardy korun a data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí. "My potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. A to je jedna z cest, která ke zlevnění dat povede," řekla Nováková. Danou problematikou se nyní zabývá Babiš, který se k tomu vzhledem ke svým zkušenostem cítí oprávněn. Výroky Novákové považuje za podivné, možné personální změny zatím nechce veřejně komentovat.

Češi platí podle analýzy Point Topic za jeden gigabyte (GB) stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE nejvíce v Evropě. V průměru je vyjde na 6,5 dolaru. Následuje Španělsko a Nizozemsko s cenou přes pět dolarů, naopak nejméně jeden GB stojí ve Finsku, Švýcarsku a Rakousku, a to kolem deseti centů.

Chystaná aukce, která má přilákat konkurenta stávajícím operátorům, bude obsahovat stanovení požadavků pokrytí území a obyvatel, dálnic a železničních koridorů. Zároveň budou nabídnuty frekvence v pásmu 3,4 až 3,6 GHz. Podmínkou bude také do budoucna rozvoj sítí páté generace (5G), což je podle ministerstva důležité zejména pro industriální aplikace či autonomní mobilitu.