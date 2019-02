Česká pošta potřebuje pomoc od státu. Loňský rok skončila ve ztrátě a podobný výsledek očekává i letos. Po dohodě s ministerstvem financí bude moci krátkodobě čerpat prostředky ze státní pokladny. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) bude státní podnik potřebovat kolem jedné a půl miliardy korun, aby zvládl navýšení platů svých lidí i celkovou restrukturalizaci. Hamáček v rozhovoru pro HN připomíná, že pošta odvádí takzvanou univerzální službu v hodnotě přes miliardu korun, dostává za ni však jen půl miliardy.

Už dříve jste mluvil o tom, že u České pošty je potřeba navýšit platby za veřejnou službu. Souvisí to s pomocí ze státní pokladny, o které pošta jedná s ministerstvem financí?

Jsou tam dvě roviny, první rovina je potřeba systémově vyřešit situaci, která tady trvá několik let. Stát si vlastně od České pošty objednává na základě svých požadavků, které jsou součástí poštovní licence, takzvanou univerzální službu s tím, že pošta vždycky vyúčtuje nebo stanoví náklady, které s tou univerzální službou má, a stát jí je následně uhradí. Problém je, že zákon říká, že limit pro úhradu univerzální služby je 500 milionů. Pošta přitom dlouhodobě vykazuje náklady přes jednu miliardu a někdy až k 1,5 miliardy, takže z logiky věci pokud stát tu univerzální službu nehradí, tak pošta zbytek peněz na ni musí hledat jinde.

Odkud pocházely tyto zdroje?

Historicky se to řešilo buď z jiných činností, nebo prodejem majetku, ale po nějaké době se ukázalo, že už ty zdroje k dispozici nejsou. Z mého pohledu je třeba systémově narovnat tuto věc, buď upravit rozsah minimální univerzální služby, nebo upravit její financování. Ve sněmovně leží zákon o poštovních službách a já jsem připraven ve druhém čtení podat pozměňovací návrh, který ten limit stanoví až na 1,5 miliardy. To ale neznamená, že pošta dostane 1,5 miliardy, ale bude tam ze zákona možnost oprávněné náklady uhradit až do výše 1,5 miliardy. Jde o to, aby tam byl zákonný limit.