Firmám v Česku chybí téměř půl milionu lidí. Podle Evropské komise by přitom nedostatek zaměstnanců nebyl tak palčivý, kdyby Česko dokázalo dostat do práce více žen. Jenže jim k tomu nedokáže vytvořit dostatečné podmínky.

Problémem Česka je například nedostatečná dostupnost péče o předškolní děti, upozornila komise v dnešní zprávě o stavu české ekonomiky. Zdůrazňuje například skutečnost, že řada matek dětí mladších tří let by své potomky ráda umístila do školky, ale ty nemají dostatečné kapacity. V loňském školním roce se kvůli tomu nedostalo do předškolních zařízení na 14 tisíc dětí, konstatuje komise s odvoláním na české odborné studie.