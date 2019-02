Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) by kvůli vybudování úřednické čtvrti v Letňanech přestěhoval ze 70 budov 9773 zaměstnanců. Za nájem těchto budov by ročně ušetřil 175 milionů korun a za provoz a údržbu 273 milionů korun. Majetkový úřad ve středu na webu zveřejnil kompletní seznam pražských budov, ze kterých by se měli pracovníci do Letňan stěhovat. Upozornily na to Deník N a server E15.cz.

"Seznam jsme uveřejnili na žádost pana primátora (Zdeňka Hřiba), který nás tak požádal v dopise. V dopise je uveřejněn kompletní seznam budov, kterých by se přesun mohl dotknout," řekl Deníku N mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Seznam čítá 90 položek u 70 budov. V některých budovách totiž sídlí více úřadů. Třeba na adrese Státní veterinární správy ve Slezské ulici na Vinohradech je kromě veterinární správy také Česká akademie zemědělských věd, Česká plemenářská inspekce, Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Státní zemědělský intervenční fond. Z těchto 70 budov by majetkový úřad u 26 budov ukončil nájem či výpůjčku, 25 budov by prodal a šest ponechal veřejnosti.

Ze zveřejněného seznamu stát nejvyšší nájemné platí za budovu Ředitelství silnic a dálnic v Čerčanské ulici v Krči a Státní fond životního prostředí v Olbrachtově ulici. Nájemné každé z těchto budov ročně vyjde na zhruba 33 milionů korun. Nejvyšší náklady na údržbu a provoz má budova ministerstva životního prostředí ve Vršovicích, ročně jde o 21 milionů korun.

Mezi nejlukrativnější adresy budov zvažovaných k prodeji patří podle E15 nemovitost ministerstva pro místní rozvoj Na Příkopě 390, objekt Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hybernské 997 či na Rašínově nábřeží 390 nebo nemovitost ministerstva zemědělství ve Štěpánské 626.

O výstavbě velkého areálu pro úředníky v Letňanech mluví premiér Andrej Babiš (ANO) delší dobu. Současný stav je podle něj pro stát neekonomický a desetimiliardová investice do nového areálu by se vrátila za pět let. Šéfka ÚZSVM Kateřina Arajmu v minulosti řekla, že dohromady se má transakce týkat 115 budov, z nichž 90 se má vyprázdnit a do zbytku se přesunou zaměstnanci z jiných úřadů. Následně úřad zveřejnil seznam 33 nemovitostí v metropoli, které chce prodat, a dvou, které chce otevřít veřejnosti.

Premiér se kvůli plánu sešel s primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem (Piráti), který dosud stavbu úřednického areálu odmítal. Po schůzce oba politici uvedli, že budou dále jednat. Využití pozemků o rozloze více než 30 hektarů u stanice metra město řeší delší dobu. Nyní je na nich pole, v minulosti chtěl například tehdejší primátor Pavel Bém na parcelách vybudovat areál pro olympijské hry.