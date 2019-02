Městský soud v Praze minulý pátek v precedentním verdiktu rozhodl, že platforma Ulož.to musí znepřístupnit několik filmů, k nimž spravuje autorská práva agentura Dilia. Ulož.to již oznámilo, že se odvolá, a tvrdí, že pokud by verdikt potvrdil i vrchní soud, omezilo by to svobodu internetu. Zástupce Ulož.to Tadeáš Novák přitom výsledek označuje za výhru – soud podle něj vyhověl Dilii jen ve velmi malé míře.

Jak reagujete na výsledek sporu s Dilií, v němž soud řekl, že nesmíte umožnit, aby si uživatelé na vašich stránkách mohli vyhledat a stáhnout šest filmů, k nimž Dilia spravuje autorská práva?

Je to trochu jinak, než se objevuje v médiích. Nevnímáme to jako prohru, ale jako výhru. Původní požadavek Dilie byl takový, že chtěla plošný dohled nad obsahem, s vyjmenováním jakých typů souborů se to týká. Ten byl zamítnutý, místo toho přišel druhý návrh, že to bude plošně, ale bude se to týkat šesti filmů, a to bylo také odmítnuté. Jediné, co prošlo, je ten bod, který se týká šesti filmů v konkrétních formátech. Z našeho pohledu ale tento rozsudek porušuje svobodu slova a právo na přístup k informacím, brání podnikání poskytovatelů služeb informační společnosti a omezuje svobodu internetu, protože zavádí precedens pro nerealizovatelnou filtraci.

Náš názor má navíc oporu v evropské judikatuře, která takovýto dohled nad obsahem explicitně zakazuje.

Takže to pro vás neznamená prakticky nic a týká se to malého vzorku filmů?

Ano, neznamená to nic, protože rozhodnutí soudu není pravomocné, tedy neplatí.

Ale pokud bylo v pátek na Ulož.to 62 kopií Pelíšků, asi to nebylo úplně v pořádku, když jste k nim neměli ošetřena autorská práva, že je můžete nabízet.

Na úložišti jsou stovky milionů různých souborů, některé jsou i zaheslované a zašifrované, u některých je těžké říct, co v nich je.

O tom, kolik kopií čeho na serveru je, nemáme jako provozovatel žádné informace. Ale pokud tam někdo našel něco, co porušuje pravidla služby, funguje klasický postup nahlásit to a je to odstraněno.

Dilia vás nepožádala o vymazání?

Pokud takový obsah na našem cloudovém úložišti byl, znamená to, že Dilia o znepřístupnění nepožádala. Standardní proces je, že pokud je tam obsah, který porušuje něčí práva nebo pravidla služby a je nahlášený, znepřístupnění proběhne víceméně neprodleně.

Tedy jinými slovy: Pokud by to Dilia nahlásila, hned byste to mazali.

Samozřejmě. To také probíhá. Je to standardní postup i ve světě. A nemusí to být Dilia, ale i kdokoliv jiný. Když nahlásí porušení pravidel služby, jsou učiněny příslušné kroky k nápravě. Tady ale Dilia chce dopředu dělat dohled nad obsahem, tedy bez jakéhokoliv nahlašování určité typy souborů předem blokovat. To si myslíme, že je špatně.