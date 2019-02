Aby se sociální demokracii podařilo získat nové voliče, musí se oprostit od "palácové politiky" a vyjít do ulic. Straně to vzkazuje poslanec Roman Onderka.

Tento bývalý odborář, primátor Brna a dnes druhý muž sociální demokracie bude v pátek a v sobotu na sjezdu ČSSD v Hradci Králové svou pozici ve straně obhajovat. Uchází se o post prvního místopředsedy, nemá protikandidáta a pokud se během schůze strany žádný jiný uchazeč neobjeví, má velkou šanci uspět.

"V minulosti ČSSD řešila záležitosti lidí, kteří pracovali v nejhorších podmínkách, a řešili jsme je v hospodách čtvrté kategorie," říká Onderka v rozhovoru s tím, že sociální demokraté se musí bavit s profesory i se zahrádkáři či včelaři. "Nemůžeme chodit na hokej jenom do VIP zón, ale musíme jít s fanoušky na pivo, aby poznali naše názory. Pokud se ČSSD k tomuto vrátí, může se opět stát stranou s většinovou podporou společnosti," dodal poslanec.

ČSSD prohrála troje volby v řadě. Preference strany v posledním roce jsou často pod nebo těsně nad hranicí deseti procent.

Říkáte, že se strana shodne na společných vizích. To je ale speciálně v ČSSD problém. Jak to chcete zajistit? Vaše strana má asi 17 tisíc členů. Jak je chcete umravnit?

To je jako v rodině. Když máte dítě, kterému se nevěnujete, zlobí. V sociální demokracii, pokud s lidmi nekomunikujeme, nevnímáme jejich názory, nereagujeme na jejich argumenty, se otevírá prostor pro média.

Jako první jsme znovu společně probudili odborné zázemí, které jsem měl na starosti. To by mělo pomoci s komunikací o odborných tématech - od legislativních návrhů po vyjádření k tomu, co by chtěly nebo nechtěly koaliční či opoziční strany ve sněmovně. Naše odborné zázemí nám pak pomáhá k tomu, abychom na to dokázali adekvátně reagovat.

Kandidujete na post prvního místopředsedy. Jak pevnou pozici cítíte před sjezdem?

Když v životě něco hodně chci, jsem nervózní. Je ale rozdíl, jestli chci auto, nebo jestli chci za něco bojovat, něco zachránit, někde pomoci. Také je rozdíl, jestli myslíte na sebe, nebo na to, co chcete udělat. ČSSD musí jasně ukázat společnosti, že je zpátky na své cestě a jaké má vize v jednadvacátém století. Ať bude na sjezdu zvolen kdokoli, členové by měli vybrat ty nejlepší z nás. Ty, kteří se nebojí a jsou připraveni bojovat za myšlenku sociální demokracie. Pak se vám kandiduje lépe. Když nedostanete důvěru, ale dostane ji někdo, kdo je třeba lepší rétor, větší bojovník, kterému zkrátka záleží na partaji více, pak jsem připraven komukoliv takovému pomoci. Takže nejedu na sjezd se sevřeným žaludkem.

Zaujalo mě, jak jste mluvil o tom, že často hraje roli vlastní ego. Jak moc je pro vás důležitý návrat do nejvyšší politiky, rehabilitace vašeho jména a dokázat, že Roman Onderka možná není takový, jak ho Brno někdy popisuje?

Ve srovnání se svými předchůdci i těmi, co přišli po mně, se za svoje primátorské období v Brně nemusím stydět. Mé ego se vyléčilo před rokem, kdy mě Brňané a Jihomoravané vykroužkovali do Poslanecké sněmovny. Druhá léčba nastala po mém zvolení na post místopředsedy strany. Asi nikdo není bez chyb, já jsem třeba hrozně tvrdohlavý. Jako manažer bych fungoval spíše v krizových situacích. Když je klid, dělám spoustu chyb. Ale za člověkem musí vždy být nějaké výsledky, ať už jakékoli.