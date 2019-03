Minulý měsíc začala skupina odborníků ve spolupráci s ministerstvem školství připravovat novou Strategii vzdělávání. Dokument určí, kterými směry by se mělo české vzdělávání ubírat do roku 2030. V čele pracovní skupiny stojí Arnošt Veselý, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie z Univerzity Karlovy. Podle něj by měl dokument více zdůraznit potřebu podpory učitelů, snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání i kvalitního řízení škol.

"Víceletá gymnázia nejsou úplně ideální a není ani ideální, že tady v 90. letech vznikla. Myslím ale, že máme důležitější věci na starosti, než překopávat vzdělávací systém," říká Veselý, který se ve čtvrtek účastnil konference v pražské Národní technické knihovně.

V expertní skupině, která strategii vytváří, je kromě něj i bývalý ministr školství Stanislav Štěch, statistik Jakub Fischer, sociolog Daniel Prokop, předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil nebo pedagožka vysoké školy Iva Stuchlíková.

HN: Jakými směry se bude vzdělávání ubírat do roku 2030?

Pracovní skupina začala fungovat v lednu, jsme na počátku celého procesu a vycházíme především z vyhodnocení minulé strategie vzdělávání. Součástí naší práce budou diskuse v rámci skupiny, debaty s veřejností, workshopy. Z toho vzejdou konkrétní opatření, která se promítnou ve strategii vzdělávání.

V tuto chvíli tedy můžu jen říct, že priority, které byly nastaveny v minulé strategii, jako je podpora učitelů a ředitelů, snižování vzdělanostních nerovností nebo otázky zlepšování řízení vzdělávacího systému, jsou stále relevantní. Budeme také muset víc řešit obsah vzdělávání, co konkrétně mají žáci a studenti umět, na to nejsou jednotné názory.

Také je třeba vymezit odpovědnost jednotlivých aktérů vzdělávání. Ukazuje se, že současný systém je trochu neudržitelný a je potřeba nastolit jasnější řád. Dle mého názoru není řešením navrácení školských úřadů, měli bychom hledat cesty, které budou respektovat autonomii zřizovatelů, a na druhé straně zajistí, že si jednotlivé školy nebudou konkurovat, naopak spolu budou spolupracovat a třeba si i vyměňovat učitele. Příští rok v lednu má být strategie hotová.