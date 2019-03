Nadšení zákonodárci někdy rádi regulují více, než by bylo nutné. K různým evropským předpisům, které mají povinnost zavést do české legislativy, přidávají vlastní přílepky. Mnohdy se pak brání tím, že to od nich požaduje Brusel.

Pro regulaci nad rámec toho, co Evropa požaduje, se vžilo označení "pozlacování". To je běžné i v jiných evropských státech. Podle Radka Špicara, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy, je v tom ale Česko šampionem.

K těmto praktikám docházelo už před vstupem Česka do unie, když bylo potřeba uvést tuzemskou legislativu do souladu s tou evropskou. Jsou ale oblíbené dodnes.

Zde je výběr některých tuzemských případů pozlacování evropských pravidel:

Důraz na hygienu, nebo nesmysl?

V roce 2002 vznikla v Česku vyhláška, podle které je nutné prodávat všechno pečivo kromě chleba nebo rohlíků v igelitových obalech. Pekaři si na nové nařízení stěžovali, protože pro čerstvé koblihy nebo koláče není neprodyšný obal ideální. Ministerstvo zdravotnictví, které vyhlášku připravilo, argumentovalo, že jde o požadavek Evropské unie. Ta však požadovala pouze, aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost potravin. O konkrétním způsobu, jak toho dosáhnout, rozhodl resort sám. V jiných zemích zavedli na pečivo například kleště nebo igelitové rukavice. Požadavek na balení pečiva do igelitu vydržel v platnosti až do roku 2006.