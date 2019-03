Policisté potvrdili úmrtí chovatele, kterého v úterý ráno ve Zděchově na Vsetínsku napadl lev. Stalo se to v kotci uvnitř oploceného výběhu. Muž choval také lvici. Policisté ze zásahové jednotky obě zvířata zastřelili, řekla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

"Oba lvy policisté museli zastřelit, protože to bylo nezbytně nutné, aby se mohli k muži dostat. Lékař na místě konstatoval smrt chovatele, takže muž je bohužel mrtvý. Bude nařízena soudní pitva, která nám objasní okolnosti úmrtí. Policisté na místě budou také zjišťovat okolnosti, za jakých muž zemřel," uvedla Javorková. Neštěstí oznámil otec chovatele po 7:00.

Podle mluvčího krajské záchranné služby Petra Olšana utrpěl muž zranění neslučitelná se životem. Na místo události vyjížděla také zásahová jednotka z Brna i pracovníci zlínské zoo. Policie kvůli případu kontaktovala i veterináře. Řekl to zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer. Uvedl, že chov lvů ve Zděchově veterináři opakovaně nepovolili. "Důvodem bylo chybějící stavební povolení na kotec s výběhem," řekl Majer.

O likvidaci těl zastřelených zvířat se nyní postará obec. Podle starosty Tomáše Kocourka by si je ještě v úterý měli odvézt pracovníci kafilerie. S tím spojené náklady odhadl starosta na několik tisíc korun. "Je to samozřejmě smutná událost, neštěstí, nicméně chovatel jí šel vstříc. Odborníci ho upozorňovali, že chov je rizikový," řekl v úterý odpoledne Kocourek.

Chovatel přivezl tehdy šestiletého lva do valašské obce v létě 2016. Na pozemcích své rodiny postavil bez povolení kotec s oploceným výběhem, na což si delší dobu stěžovali někteří místní. Úřady však muži nedokázaly v chovu zabránit, přestože už dostal za nepovolený chov několik pravomocných pokut. Předloni chtěli pracovníci vsetínských technických služeb z rozhodnutí stavebního úřadu oplocený výběh odstranit. Muž však přes výzvu policistů na pozemek nikoho nepustil.

Veterinární správa neměla možnost lva odvézt. V případu by mohla vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově nedělo. Stejný lev chovatele napadl už před několika lety, a to ještě v době, kdy ho měl na Slovensku. Muž tehdy utrpěl zranění, se kterými skončil v nemocnici.

Muž choval kromě lva i mladší lvici. Podle neoficiálních informací na chovatele v úterý ráno zaútočil samec. Loni v létě však policie řešila také incident týkající se lvice. Chovatel s ní byl na procházce, a přestože byla lvice přivázaná, dostala se do střetu s projíždějícím cyklistou, který poté musel vyhledat ošetření. Protože se událost stala na komunikaci, zabývali se jí dopravní policisté. Střet policisté vyhodnotili jako dopravní nehodu, trestný čin se podle nich nestal.

Ministerstvo zemědělství dokončuje novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Mohla by částečně zabránit neštěstím, jaké se stalo na Vsetínsku. Vládě chce novelu předložit do konce března, sdělil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Novela by měla platit od roku 2020. Chovatelé budou muset absolvovat kurz, ministerstvo také chce zákaz "kontaktních" zoo.

"Chovatelé šelem v zájmových chovech budou muset absolvovat speciální kurz a noví chovatelé po nabytí účinnosti zákona navíc budou muset své znalosti prokázat. Návrh předpokládá zákaz 'kontaktních zoo', tedy zařízení, kde se lidé můžou, obvykle za poplatek, mazlit se zvířaty. Velká část těchto zařízení nemá licenci zoo," uvedl Bílý. Šelmy se také nebudou smět venčit například na vodítku na veřejných místech. Za porušení zákona bude platit až půlmilionová pokuta.

Již nyní podle něj platí, že chovatelé velkých šelem musí mít povolení veterinářů, které platí na tři roky. "Nově navrhovaná opatření by se týkala všech velkých kočkovitých, medvědovitých a hyenovitých zvířat. Z čeledi psovitých pak vlků a psa hyenovitého," uvedl mluvčí. Nově bude zakázaný fyzický kontakt se zvířaty lidem kromě chovatele a jeho zaměstnanců, veterinárního lékaře nebo lidí zvířata odchytávají a přepravují.

Chovatelé některých šelem také nebudou moci tato zvířata rozmnožovat nebo je přivážet do Česka ze zahraničí. Největší problémy jsou podle mluvčího v neodborných zájmových chovech. Zákazy by se neměly týkat komerčních chovů, ale právě domácích mazlíčků.

Domácí chovatelé šelem, ale také jedovatých hadů, krokodýlů a některých ptáků, jako jsou sovy nebo dravci, budou navíc muset před zahájením chovu zažádat o povolení. Budou k tomu muset mít kolaudační souhlas od stavebního úřadu. S chovem bude muset také písemně souhlasit vlastník pozemku nebo stavby. Rozhodnutí o chovu budou nově veterináři posílat na vědomí obci. Změní se také požadavky na chov některých druhů zvířat.

Tragický případ chovatele lvů pak ukazuje, jak stát selhává ve vymáhání práva. Tragédie se nemusela stát, kdyby úřady už dříve dokázaly lvy chovateli odebrat, uvedl v tiskové zprávě zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

V České republice žilo podle údajů ministerstva životního prostředí z loňského července v zájmových chovech mimo zoologické zahrady 49 pum, 44 lvů, 34 rysů, 26 servalů, 20 tygrů, 15 ocelotů a osm levhartů.