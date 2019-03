Vodáci by mohli plout po některých úsecích řek a vod s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Pouze pro vůdce malých plavidel bez vlastního pohonu, která nepodléhají evidenci, má platit zákonem stanovený limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Vztahovat se to bude na méně významné vodní toky, na významných tocích bude i nadále platit nulová tolerance. Počítá s tím poslanecká novela zákona o vnitrozemské plavbě, kterou ve středu schválila sněmovna. Nyní ji dostane k projednání Senát.

Poslanci se v závěrečném hlasování přiklonili k návrhu Milana Ferance (ANO), který dovoluje vůdcům plavidel hladinu půl promile v krvi a u ostatních členů posádek hladinu alkoholu neřeší. Feranec svůj návrh připravil ve spolupráci s ministerstvem dopravy.

Obdobné pozměňovací návrhy, které počítaly s 0,8 promile, respektive jedním promile, pak předložili další poslanci v čele s pirátem Lukášem Bartoněm. Sněmovna se k nim však nepřiklonila. "Nejedná se o generální pardon pro opilce," řekl o návrzích zpravodaj a poslanec ODS Vojtěch Munzar.

Tolerance alkoholu, jak ji schválila sněmovna, však bude platit jen na některých vodních tocích. Týká se to jen takzvaných nesledovaných vodních cest nebo účelových vodních cest, a nikoli dopravně významných cest.

Poslaneckou novelu iniciovali piráti a podepsali ji poslanci i z dalších klubů. V původně předložené podobě měla zrušit pokuty vodákům za plavbu pod vlivem alkoholu.

Poslanci také při schvalování zákona na návrh Jany Krutákové (STAN) vypustili ze seznamu využitelných vodních cest dolní tok Berounky od 37. kilometru do přístavu Radotín. Podle poslankyně to zabrání projektu splavnění Berounky v tomto úseku. Ze zpracovaného generelu, který vypracovalo ministerstvo dopravy, podle ní vyplývá, že jde o mohutný investiční záměr, který by zahrnoval vybagrování dna od Berouna po Radotín, dva nové jezy, deset plavebních komor, zvýšení jezu v Karlštejně nebo vybudování plavebního kanálu v úseku Lipence - Dolní Černošice. Krutáková poukazuje na to, že se záměrem nesouhlasí hlavní město Praha, dotčené městské části ani dotčené obce ve Středočeském kraji.

Hospodářský výbor její návrh nepodpořil. Přesto pro něj hlasovalo 127 poslanců. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) již dříve řekl, že jeho úřad s vynětím Berounky nesouhlasí. Podotýkal, že samo zařazení řeky do seznamu neznamená povinnost uskutečnit dané stavební práce.