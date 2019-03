V Česku se po čase opět mluví o ceně mobilních dat, v jejichž výši tuzemští operátoři v rámci Evropy dlouhodobě vynikají. Hlavním důvodem je nedávný výrok ministryně průmyslu Marty Novákové, která v České televizi řekla, že za drahý internet v mobilech si můžou Češi sami. Kdyby prý po síti nebrouzdali přes bezplatné wi-fi připojení a více využívali sítě operátorů, data by prý zlevnila.

Slova Novákové vyvolala kritiku veřejnosti, opozičních politiků i samotného premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten minulý týden v reakci na předchozí plán opozičních pirátů a spotřebitelské organizace Telefonující.cz na vládě urychleně prosadil schválení návrhu novely, která má zvýšit konkurenci na mobilním trhu a do země ještě letos přilákat čtvrtého operátora.

Od obou opatření si Babišův kabinet slibuje zlevnění mobilních služeb a fandí jim i Jaromír Novák, šéf Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Právě jeho úřad, který na mobilní trh dohlíží, na podzim uspořádá dražbu mobilních frekvencí nutných pro výstavbu sítí páté generace (5G). Do této aukce ČTÚ vedle T-Mobilu, O2 a Vodafonu láká i zájemce o pozici čtvrtého konkurenta na trhu.

Novák v rozhovoru pro HN komentuje výrok ministryně i postup svého úřadu před uspořádáním mobilní aukce.

HN: Co říkáte na výrok ministryně Marty Novákové o Češích, kteří prý mohou za drahá mobilní data v tuzemsku?

Tento výrok odstartoval ve větší míře diskusi o mobilních datech. A to v důsledku vedlo k tomu, že vláda odsouhlasila návrhy na prospotřebitelské úpravy zákona o elektronických komunikacích. Tedy k něčemu dobrému napomohl.

HN: Jak se díváte na snahy ministerstva průmyslu a vlády nálakat do Česka zahraniční zájemce o pozici čtvrtého operátora? Co pro to dělá ČTÚ?

Jako regulátor pro to děláme maximum. Stanovujeme podmínky, které na jednu stranu nezpochybní výsledek aukce, a na druhou říkáme, že je tu prostor pro nového hráče. Případnému zájemci vyhrazujeme v prvním kole aukce blok frekvencí o velikosti 2 × 10 megahertz a také mu dáváme právo používat národní roaming (možnost, aby si nový operátor od těch současných pronajímal jejich sítě do doby, než si vystaví vlastní infrastrukturu, pozn. red.). Chceme zkrátka na trh přivést plnohodnotného hráče.

Pro Českou republiku je to na dlouhou dobu jedna z posledních příležitostí, jak skokově zvýšit konkurenci na trhu. Jsem rád, že se k naší snaze hlásí i ministerstvo průmyslu, které oslovuje možné investory. Nový telekomunikační hráč je strategická investice s mnohem větším dopadem, než když se do České republiky lákal Amazon.

HN: Jak se díváte na část vládního návrhu novely, která se týká zrychlení přechodu mezi operátory z nynějších 10 na pouhé dva dny? Jsou operátoři na takovou věc podle vás technicky připravení? Jak toto opatření může ovlivnit situaci na spotřebitelském mobilním trhu?

Novela počítá se standardním přechodným obdobím, takže věřím, že technická příprava nebude problém. Zrychlení přenositelnosti vnímám primárně jako úpravu legislativního prostředí, která může přilákat investory v případě, že si budou dělat analýzu plusů a minusů vstupu na český trh. Jsem rád, že i potenciální místní vyzyvatel (Nordic Telekom) tuto změnu podporuje.