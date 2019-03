Opoziční poslanci kritizují předsedu dolní komory a místopředsedu hnutí ANO Radka Vondráčka kvůli večírku v Poslanecké sněmovně, o kterém ve čtvrtek informoval server Seznam Zprávy. Vondráček v roce 2017 na předsednickém pultu hrál na kytaru a zpíval. Podle Miroslavy Němcové (ODS) je jedinou možnou reakcí Vondráčkova rezignace. Na tiskové konferenci jej ke stejnému kroku vyzval předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Vondráček serveru Seznam Zprávy řekl, že to sálu prospělo a že by rád v budoucnu nějaké hudební vystoupení zopakoval. Nepovažuje to za zneuctění parlamentu, naopak se po zhlédnutí fotografií k události hrdě přihlásil. Upozornil také, že v té době ještě nebyl předsedou sněmovny. Na večírku, který se podle Vondráčka konal v říjnu 2017, kdy hnutí ANO zvítězilo v parlamentních volbách, zahrál společně s poslancem Miloslavem Janulíkem (ANO).

Šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek na Twitteru poznamenal: "Takto se chovali bolševici po dobytí Zimního paláce."

"Zveřejněné fotografie z mejdanu ANO ve sněmovně jsou projevem neúcty k historickému a památkově chráněnému prostoru, kde se odehrávaly mimořádné události naší historie. Fotografie a následná reakce předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka ilustrují aroganci, zpupnost a nepochopení povinností jednoho z nejvyšších ústavních představitelů naší země," napsala v tiskovém vyjádření Němcová. "Neznám zemi, kde by něco podobného bylo možné. Jedinou možnou reakcí je rezignace předsedy sněmovny na svou funkci," doplnila.

Vondráčka zkritizoval také předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. "Poskakující poslanci hnutí ANO po předsednické lavici Poslanecké sněmovny je absolutní neúcta k ústavním institucím. Jako politik se stydím a za tyhle nechutné papaláše se omlouvám," napsal. Na tiskové konferenci poznamenal, že by Vondráček měl vyvodit politické důsledky a odstoupit. Jeho chování je podle Pospíšila mimořádně nedůstojné. TOP 09 bude podle předsedy s dalšími stranami navrhovat, aby se sněmovna kauze mimořádně věnovala.

Jeho stranická kolegyně Markéta Pekarová Adamová na Twitteru k události napsala, že by byla ve většině vyspělých zemí důvodem k odstoupení. "U nás se pan Vondráček ani neomluvil, naopak se k tomu poměrně hrdě hlásí a přijde mu to normální," dodala. Novinářům později řekla, že by se k situaci mělo postavit čelem hnutí ANO, když Vondráček nedokáže vyvodit osobní odpovědnost.

"Někomu to možná přijde úsměvné. Mně symbolické pro vládu ANO. Arogance moci. 'My můžeme všechno. A ještě se za to nestydíme.' Umíte si tohle představit v jakékoliv civilizované zemi?" uvedl na Twitteru první místopředseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

