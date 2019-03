Český prezident Miloš Zeman pokládá nevpuštění člena ruské delegace do Česka za hloupou provokaci. Může to narušit hospodářskou spolupráci, uvedl Zeman ve čtvrtečním pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. České úřady podle serveru Deník N nepustily do Česka muže z delegace ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova, který v pondělí přiletěl na návštěvu České republiky. Podle serveru je zmíněný člen delegace na seznamu nežádoucích osob a je spolupracovníkem ruských tajných služeb.

"Já to pokládám za dost hloupou provokaci, protože vím, že ruská delegace dokonce uvažovala, že se otočí a vrátí se zpátky," řekl Zeman. "A protože tady byla mezivládní komise, která má pro dobré hospodářské vztahy svůj význam, tak by to na dlouhou dobu narušilo hospodářskou spolupráci," dodal prezident.

Moskva považuje rozhodnutí českých úřadů o nevpuštění člena delegace za neopodstatněné. Uvedla to ve čtvrtek mluvčí ruského ministra zahraničí Marija Zacharovová, podle níž rozhodnutí nezůstane bez odezvy. České ministerstvo zahraničí ponechalo tyto výroky bez komentáře.

Připravujeme podrobnosti.