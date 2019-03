Po více než sedmi letech se český premiér znovu podíval do Bílého domu. "Myslím, že jsem s panem prezidentem navázal celkem dobrý osobní vztah," prohlásil Andrej Babiš po čtvrtečním jednání s Donaldem Trumpem. Schůzka s americkým prezidentem byla vrcholem jeho třídenní návštěvy Washingtonu, kde v pátek ještě bude jednat v Kongresu.

Během úvodního krátkého setkání pro média v oválné pracovně, kterého se účastnily i manželky politiků, Babiš zdůraznil, že se s Trumpem setkávají v roce, kdy si Česko připomíná třicáté výročí sametové revoluce a dvacet let od českého vstupu do NATO.

"Pane prezidente, rozumím vašemu plánu, jak obnovit velikost Ameriky," odkázal Babiš na ústřední Trumpův slogan "Make America Great Again". "Já mám obdobný plán, obnovit velikost České republiky," dodal.

Donald Trump mu nezůstal kompliment dlužen: "Je mi velkou ctí mít zde premiéra České republiky. Je to velmi bezpečná země, má silnou armádu, silné lidi."

Během následného pracovního jednání se českému premiérovi za americkou stranu dostalo mimořádně silně obsazeného přijetí. Kromě Donalda Trumpa se jednání účastnil viceprezident Mike Pence, ministr zahraničí Mike Pompeo, ministr energetiky Rick Perry, poradce pro národní bezpečnost John Bolton a dále Trumpovi poradci pro kybernetickou bezpečnost a mezinárodní obchod.

Video Video Prezident Spojených států Donald Trump přivítal českého premiéra Andreje Babiše v Bílém domě

Takto široké zastoupení bylo ale zároveň odrazem toho, že jednání Andreje Babiše s Donaldem Trumpem nemělo jedno silné, klíčové téma. Na rozdíl od předchozí návštěvy tehdejšího premiéra Petra Nečase u Baracka Obamy v říjnu 2011, kdy americký prezident lobboval za firmu Westinghouse v tendru na rozšíření Jaderné elektrárny Temelín.

"Bavili jsme se o našich závazcích v NATO, bavili jsme se o kybernetické hrozbě, bavili jsme se o energetických záležitostech, o plynovodech, o LNG, velké téma byla také Sýrie. A velké téma byla také Evropa, já jsem apeloval na pana prezidenta, že by nebylo dobré, kdyby zaváděl cla na auta, že by to poškodilo naši ekonomiku," popsal Babiš, když po jednání s Trumpem předstoupil před česká média.

Huawei a plyn

Nejen ze včerejší schůzky s Trumpem v Bílém domě, ale z celé Babišovy návštěvy v USA je zřejmé, že americkou stranu v současnosti nejvíc zajímá kybernetická bezpečnost a konkrétně kauza Huawei.

Česko a jeho zpravodajské služby sdílí postoj Bílého domu, že technologie čínské firmy mohou představovat bezpečnostní riziko. Američané v této věci evidentně považují Česko za důvěryhodného a důležitého spojence.

Důkazem byla už středeční návštěva Andreje Babiše v centrále CIA v Langley ve Virginii. Babiš byl vůbec prvním českým vrcholným politikem, který dostal tuto možnost.

Z Babišova čtvrtečního vystoupení před novináři po jednání v Bílém domě dále vyplynulo, že druhým tématem, které Trumpův Bílý dům aktuálně prioritně zajímá, je problematika prodeje amerického plynu do Evropy.

Američané počítají s dovozem svého zkapalněného plynu LNG, velkou konkurencí je však levnější ruský plyn, jehož dodávky by navíc výrazně vzrostly po dokončení plynovodu Nord Stream 2.

"Pan prezident se mě zeptal, co by se stalo, kdyby Rusko zastavilo plyn," tlumočil český premiér americký argument, že závislost na dodávkách z Ruska je pro Evropu bezpečnostním rizikem.

Český premiér, jak uvedl, ovšem Trumpovi vysvětlil, že "závislost v dodávkách plynu z Ruska není jednostranná". "Otázka je, kdo koho potřebuje. V tom případě (přerušení dodávek) by Rusko podle mého názoru i zbankrotovalo," řekl Babiš českým novinářům.

Pokud správně vyjádřil, co před tím v Bílém domě řekl prezidentu Trumpovi, znamená to, že v této věci by se s ním neshodl. Americký prezident a jeho tým tvrdě tlačí především na Německo a další evropské země, aby projekt Nord Stream 2 zastavily.

Graf kvůli výdajům na obranu

Z Babišovy strany byla nejdůležitějším tématem problematika obchodních sporů mezi USA a Evropskou unií. Především hrozba amerických cel na dovoz aut. V rozhovoru s českými médii se k tomu premiér několikrát vrátil.

Prezident Trump si podle Babiše postěžoval, že obchodní jednání s EU jsou těžká a postupují pomaleji než vyjednávání s Čínou. Z odpovědí premiéra na dotazy médií však nebylo zřejmé, jak a zda vůbec jeho argument, že cla by těžce dopadla i na českou komiku, Donalda Trumpa ovlivnily.

Už před jednáním v Bílém domě ale český premiér připustil, že v problematice cel nemá mandát nic vyjednávat, že je to v kompetenci Evropské komise.

"Měl jsem připravený graf, na kterém jsem ukázal, že v roce 2015 Česko nastoupilo trajektorii našeho závazku," komentoval Babiš další bod jednání, kterým byly výdaje na obranu.

Prezident Trump tvrdě tlačí spojence v NATO, aby zvýšili své výdaje na obranu k hodnotě dvou procent HDP. V současnosti tento závazek kromě USA plní jen dalších pět zemí.

Česko je desetinu nad jedním procentem a mezi 29 členskými státy patří do dolní třetiny. Podle Andreje Babiše však z americké strany v Bílém domě nezazněly "žádné výhrady".

Just spotted this little moment:



Monika Babišová (the wife of Czech Republic Prime Minister Andrej Babis) and Melania Trump shrug as Trump and the prime minister walk ahead of them into the White House. pic.twitter.com/ZD7FBpXl0r — Blair Guild (@BlairGuild) March 7, 2019

Česká armáda v aktuálním tendru vybírá dvanáct nových vrtulníků, mezi účastníky tendru jsou i dvě americké firmy Lockheed a Bell. "Ano, přišla na to řeč. Pan prezident se ptal, která z helikoptér se nám více líbí," potvrdil premiér Babiš, že prezidenta Trumpa věc osobně zajímá.

Na jednání padla podle českého premiéra zmínka o tom, že Slovensko, Maďarsko i Polsko shodně mají americké vrtulníky Blackhawk. "Pro nás je ale důležité, abychom dostali dobrou cenu," dodal Babiš na setkání s českými médii.

V otázce Sýrie Babiš zdůraznil problém uprchlíků. "Je tam šest milionů lidí, kteří čekají na návrat domů," řekl Babiš na tiskovce. Na doplňující dotaz, zda se s Trumpem bavili obecněji o problematice imigrace, odpověděl: "V ilegální migraci si notujeme, na to máme stejný názor."

Ivanka Trumpová v Praze?

Babišova jednání s Trumpem a jeho týmem se krátce účastnila i prezidentova dcera a zároveň poradkyně v Bílém domě Ivanka Trumpová. Prezident ji přivolal, když český premiér mluvil o plánovaném česko-americkém byznysovém fóru, které by se mělo v Praze uskutečnit ze společné iniciativy prezidenta Miloše Zemana a amerického velvyslance v Česku Stephena Kinga.

Premiér by stál o to, aby v americké delegaci dorazila právě i Trumpova dcera. "Ivanka neřekla, že přijede, ještě na tom musíme pracovat," připustil ovšem Babiš na tiskovce.

Na dotaz, jak vypadá možnost, že by do Prahy přijel sám Trump, premiér odpověděl, že "pan prezident velice pozitivně mluví o naší zemi, ale neřekl, že by přijel". Zároveň Babiš potvrdil, že ve výhledu není ani případná návštěva Miloš Zemana u Donalda Trumpa. "O tom jsme se nebavili," uvedl český premiér.

Znamená to, že jeho čtvrteční návštěva v Bílém domě na dohlednou dobu - určitě do amerických prezidentských voleb 2020 - zůstane posledním vrcholným dvoustranným česko-americkým jednáním.

"Bylo to velice neformální. Velice příjemné, otevřené, několikrát jsem se i zasmáli," charakterizoval Babiš atmosféru celé návštěvy v Bílém domě, která trvala sedmdesát minut, což je standardní čas obdobných audiencí.

"Moje paní byla nadšená. (Trump) byl absolutně v pohodě, vtipkuje, má dobrou nálada, na nic si nehraje," vylíčil premiér úvod setkání, kdy manželské páry společně strávily zhruba dvacet minut v oválné pracovně.

Twitterová zmínka Melanie

Premiér Babiš byl po rumunském prezidentovi Klausu Iohannisovi a polském prezidentovi Andrzeji Dudovi třetím státníkem ze zemí bývalého východního bloku, které Donald Trump přijal v Bílém domě.

Na rozdíl od obou zmíněných návštěv ale český premiér neměl po jednání s prezidentem Trumpem společné vystoupení pro média. Jediný společným výstupem pro média bylo krátké úvodní expozé na začátku návštěvy v oválné pracovně.

V jeho závěru předvedli američtí novináři svůj tradiční zvyk, kdy na amerického prezidenta začali střílet otázky, které se nijak netýkaly jeho schůzky s českým premiérem.

"Jste zklamán Kim Čong-unem? Jste zklamán Kim Čong-unem a jadernou aktivitou Severní Koreje?" zněl například jeden z dotazů.

"Trochu zklamán jsem, trochu," odpověděl Donald Trump.

Poněkud překvapivě, a to právě ve srovnání s Rumunskem a Polskem, se Donald Trump před novináři vůbec nezmínil o účasti českých vojáků v Afghánistánu.

Na Twitteru o schůzce s českým premiérem Andrejem Babišem za Bílý dům informovala první dáma Melania, prezident Donald Trump její vzkaz přeposlal.