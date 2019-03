Babišovo hnutí ANO, které do politiky v roce 2011 vstupovalo s cílem vymýtit korupci, se potýká s největším "korupčním" skandálem od svého založení. Prvního místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka policie podezírá, že se spolu s dalšími aktéry zapletl do zákulisního ovlivňování mnohamiliardové zakázky na nového provozovatele českého mýtného systému. A to ve prospěch rakouské firmy Kapsch. Dle dostupných informací se měl na konci roku 2017 osobně účastnit schůzek s šéfem firmy Kapsch Karlem Feixem a s předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Rafajův úřad následně rozhodl ve prospěch rakouské firmy, přičemž policie tvrdí, že došlo k uplácení.

Kdo, kdy a komu měl peníze předat, není ale zatím jasné. Za hlavní aktéry jsou označováni Feix s Rafajem. Kapsch zakázku stejně nezískal. Ministerstvo dopravy smlouvu o dodávce a provozování loni v září nakonec podepsalo s konkurenčním konsorciem CzechToll/SkyToll napojeném na skupinu PPF. I Rafaj nakonec toto rozhodnutí posvětil.

Faltýnek schůzky s Feixem a Rafajem přiznává, označuje je však za zcela standardní. Podle něj byla jednání součástí jeho práce v rámci dopravní koaliční rady. "Řešili jsem rozsah zpoplatnění, ale i další otázky týkající se právě mýta," řekl HN a odmítl, že by neoficiální jednání mohla mít nezákonný charakter.