Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová navrhne důchodové komisi pět možností navýšení penzí žen. Jsou mezi nimi například zvýšení penzí o pevnou částku za každé dítě, možnost poukázat část daní ve prospěch svých rodičů či odlišné valorizace důchodů pro ženy a pro muže. Varianty, jak přilepšit důchodkyním, by měla důchodová komise probrat na schůzi 22. března.



Maláčová uvedla, že má mezi návrhy dva favority, nechtěla je ale přiblížit. „Nebudu je prozrazovat, abychom nezablokovali diskusi na komisi pro spravedlivé důchody,“ řekla. V komisi sedí zástupci všech parlamentních stran, univerzit i neziskových organizací.

Návrhy představila Maláčová s předsedou ČSSD na tiskové konferenci uspořádané k tématu nižšího výdělku žen. Češky vydělávají v průměru o 22 procent méně než muži, přičemž rozdíl narůstá s věkem. Hlavní příčinou je to, že jsou to většinou ženy, kdo musí přerušit kariéru kvůli péči o děti. Při výpočtu výše penze by to podle ministryně mělo být zohledněno.

Prvním z pěti návrhů je paušální zvýšení starobního důchodu za každé vychované dítě o pevnou částku. I u druhého návrhu rozhoduje počet vychovávaných dětí – měl by se od něj odvíjet nárůstový koeficient pro výpočet procentní výměry penze. Třetí návrh počítá se zavedením fiktivního vyměřovacího základu, tedy orientačního výdělku za dobu, po kterou rodič pečuje o dítě. Čtvrtým bodem je odlišná valorizace důchodů podle pohlaví a poslední variantou řešení je možnost poukázat část svých daní ve prospěch vlastních rodičů.

Komise pro spravedlivé důchody se bude navíc zabývat možnostmi, jak srovnat penze žen a mužů. Mezi možné návrhy patří: · paušální zvýšení starobního důchodu za každé vychované dítě o pevnou částku



· zavedení nárůstového koeficientu pro výpočet procentní výměry starobního důchodu za vychované dítě



· zavedení fiktivního vyměřovacího základu (fiktivního “výdělku” bez platby pojistného) za dobu péče o dítě



· zavedení diferencované valorizace důchodů žen a mužů



· asignace pojistného/daní ve prospěch rodičů



Důchody nyní pobírá 1,5 milionu žen a bude jich přibývat, uvedla Maláčová. Penzistkám chodí na účet v průměru o 18 procent méně peněz než jejich mužským vrstevníkům.



Ministryně slibuje, že se nezaměří pouze na nerovnosti v důchodovém věku. Předložit chce rodinný balíček, který se skládá ze čtyř opatření – vyššího rodičovského příspěvku, zálohovaného výživného, financování dětských skupin ze státního rozpočtu a sdíleného pracovního místa. „Opatření sice míří za podporou rodin, ale zejména pomohou zlepšit ekonomické postavení žen,“ uvedla ministryně s tím, že ženy vydělávají méně hlavně proto, že je pro ně obtížné navázat po rodičovské na svou rozjetou kariéru. Ministerstvo už má balíček hotový, zatím ho ale stále ještě neprojednala ani koaliční rada.



Podle analýzy, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo ve čtvrtek, ženy v Česku vydělávají v průměru víc než muži jen asi ve dvou procentech zaměstnání. Mají v nich nejvýš o stokoruny měsíčně víc než jejich kolegové. V profesích s vysokou průměrnou mzdou a vysokou kvalifikací pobírají pak ale průměrně i o několik tisíc až desítek tisíc měsíčně méně než muži. Česko patří v EU k zemím s největší propastí v odměňování mužů a žen. Ženy vydělávají průměrně asi o pětinu méně než muži, rozdíl se nemění.



„Pokud porovnáváme platy žen a mužů, je to jako kdyby muž dostal na konci roku třináctý plat a žena o něj přišla,“ uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček. Dodal, že například v bankovnictví berou osmadvacetileté referentky o 10 tisíc méně než stejně staří kolegové. Když jim je 42 let, rozdíl už je patnáctitisícový.