Členství v NATO chápe ČR jako aktivní závazek spoluodpovědnosti za ostatní země. Aliance by měla být schopna čelit novým výzvám, jako je kybernetická bezpečnost či dezinformační kampaně. Prohlásil to v neděli ve Varšavě český premiér Andrej Babiš na úvod oslav 20. výročí vstupu Česka, Polska a Maďarska do NATO a 15 let slovenského členství v této alianci. Slavnosti spojené s vojenskou přehlídkou se vedle něj účastní i další premiéři zemí visegrádské čtyřky.

"Existují představy, že mají vznikat nějaké nové agentury Evropské unie pro boj s těmito hrozbami. Já si naopak myslím, že tyto věci má také řešit NATO," uvedl Babiš, podle něhož musí být aliance připravena na to, že současné boje se nevedou již jen "tanky a letadly".

Babiš v této souvislosti odmítl možnost vytvoření armády EU, jejíž roli podle něj plně zastanou alianční síly. Unijní země by podle něj mohly mimo NATO více spolupracovat nanejvýš při plánování modernizace svých armád.

Již před zahájením nedělních oslav Babiš připomněl, že vstup do NATO byl pro Česko prvním důležitým krokem na cestě ke spojenectví se Západem po pádu komunismu a plynně na něj o pět let později navázalo členství v Evropské unii.

Česko se stalo členem NATO 12. března 1999 společně s Maďarskem a Polskem. Do aliance vstoupily jako první země z bývalého takzvaného východního bloku. Slovensko se stalo členem až v roce 2004.

"Cestu do NATO jsme si odpracovali… nebyl to žádný dárek," vzpomněl Babiš na účast českých vojáků na misích v Perském zálivu či na Balkáně v 90. letech. Dodal, že ani po vstupu do NATO nebylo Česko "černým pasažérem" a vždy se aktivně účastnilo misí ve světě a i nadále bude aktivně přispívat k obraně své i svých spojenců. Připomněl současnou operaci v Afghánistánu, pro jejíž budoucnost je klíčové rozhodnutí USA.

"Pokud se USA stáhnou, stáhneme se i my," prohlásil český premiér, podle nějž bude další vývoj v této zemi důležitý i pro plánování budoucí podoby české armády.

Americký prezident Donald Trump razí myšlenku úplného odchodu amerických vojsk z Afghánistánu, podmiňuje ji však dohodou s radikálním hnutím Tálibán.

Všichni předsedové vlád V4 se shodli na tom, že význam NATO ani po 20 letech neklesá. Podle předsedy slovenské vlády Petera Pellegriniho neměl a nemá vstup do NATO ani EU pro visegrádské země rozumnou alternativu. "Kdybychom vystoupili, nestaneme se mostem (mezi Západem a Východem), ale snadnou kořistí," varoval Pellegrini s odkazem na státy, v jejichž zájmu je podle něj "udržovat nestabilitu".

Podobně se vyjádřil polský premiér Mateusz Morawiecki, podle nějž má NATO význam zvláště jako ochrana před hrozbami z Ruska.

"Čas klidu a míru se může rychle změnit," podotkl Morawiecki.

Premiéři v doprovodu ministrů obrany zhlédli v chladném a větrném počasí na varšavském cvičišti bojovou ukázku společné akce tanků, obrněných vozidel a vrtulníků. Setkali se rovněž s vojáky první varšavské tankové brigády. Na krátkém společném jednání poté podle Babiše hovořili o zbrojních nákupech v rámci NATO.

V Česku připomene výročí členství v alianci slavnost na Pražském hradě, na které se v úterý 12. března potkají prezidenti všech zemí V4.

Výročí vstupu Česka do NATO se bude v pondělí 11. března věnovat velký speciál na webu Hospodářských novin.