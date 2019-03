Spalničkami se za prvních 69 dní letošního roku nakazilo v Česku víc lidí než za celý loňský rok. Lékaři evidovali k 10. březnu 231 případů, loni za celý rok 203. Vyplývá to z informací Státního zdravotního ústavu.

Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění, které může mít závažné komplikace. Odborníci spojují nárůst počtu případů s odmítáním očkování. Část případů byla také přivlečena ze zahraniční, na Ukrajině jsou desítky tisíc nemocných.

Zatímco v lednu přibývalo v České republice kolem deseti nových případů týdně, v únoru to bylo přes 30 a v prvním březnovém týdnu přes 50. Celkem 18 případů bylo importováno ze zahraničí, deset z nich z Ukrajiny.

Nemocní jsou ve 12 ze 14 krajů, bez nákazy jsou jen Karlovarský kraj a Vysočina. V Praze, kde byla už loni vyhlášena epidemie spalniček, bylo 84 případů. Za posledních deset dní jejich počet stoupl významně v Pardubickém, Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji.

Nejvíc nemocných je ve věku 35 až 44 let, a to 67. Tuto věkovou skupinu podle odborníků méně chrání očkování v dětském věku, protože dostávala jen jednu dávku vakcíny, zatímco mladší dvě. Imunita se vytváří také po prodělání choroby. Pětatřicet nemocných bylo ve věku 25 až 34 let a v kategorii 45 až 59 let. Onemocnělo také 27 dětí od jednoho roku do čtyř let. Dalších 16 nemocných dětí bylo mladších.

Očkovány jsou povinně všechny děti, u nichž to zdravotní stav povoluje, ve 13. až 18. měsíci věku a znovu v pěti až šesti letech. Někteří rodiče ale očkování odmítají nebo odkládají, jejich děti pak však nesmí do školky. Spalničky se nemohou v populaci volně šířit, pokud má očkování aspoň 95 procent dětí do tří let. V roce 2007 mělo očkování zhruba 98 procent dětí do tří let. Od roku 2013 podíl každoročně klesá. Předloni bylo očkovaných téměř 84 procent chlapců a děvčat. Kdo spalničky prodělal, zůstává proti nemoci imunní celoživotně.

Onemocnění se šíří kapénkami a je vysoce nakažlivé. Inkubační doba spalniček, tedy čas od nakažení po první příznaky, je sedm až 21 dní. Při léčbě je ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky.

Projevy spalniček jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek. V ústech a na sliznici tváří mohou být bělavé tečky se zarudlým okolím. Čtvrtý až pátý den se objevuje sytě červená až fialová vyrážka, která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny.

Kvůli epidemii nařídil ministr zdravotnictví mimořádné očkování zdravotníků ve státních nemocnicích a doporučil ho i ostatním zdravotnickým zařízením. Nákaza se objevila například na urgentním příjmu v nemocnici v Motole, kvůli nakaženému zaměstnanci byla dočasně uzavřená i restaurace v Poslanecké sněmovně.

Výskyt spalniček v krajích:

Data pro rok 2019 jsou počítána pouze do 10. března.

Zdroj dat: SZU - zde a zde.