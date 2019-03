Redakce HN získala plné znění dosud utajovaného rozhodnutí městského úřadu v Černošicích. Tamní zaměstnanci odboru přestupků rozhodli, že premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů a vyměřili mu za to pokutu 200 tisíc korun. Jejich závěr plyne ze statutu Babišových dvou svěřenských fondů.

Do trustů přitom Babiš svůj majetek uložil před dvěma lety, aby se právě střetu zájmů vyhnul. Černošické rozhodnutí však svědčí o tom, že to nestačilo a statut předsedovi vlády umožňuje dál ovládat jeho bývalá média. Informace o verdiktu potvrzuje také odvolání, které premiérův právník Václav Knotek poslal středočeskému krajskému úřadu na začátku února. Knotek je přesvědčený, že úředníci v Černošicích případ pokazili a špatně argumentují. Po odvolání dostal případ na starosti Středočeský kraj.

Odbor přestupků v Černošicích, pod které spadají Babišovy domovské Průhonice, řešil případ premiérova střetu zájmů několik měsíců. Závěr vydal až 21. ledna. Už na podzim ale Babiše

upozornil, že bere situaci vážně.

Nakonec vydal verdikt "vinen ze spáchání přestupku" a vyměřil předsedovi vlády pokutu 200 tisíc korun, která je při horní hranici sazby.

V případech střetů zájmů není rozhodující jen to, kdo je označený jako majitel firmy, ale i to, kdo podnik skutečně ovládá. Podle černošického úřadu má Babiš možnost zasahovat do chodu svých bývalých firem a tedy i médií. "Na základě provedených důkazů a uvedeného posouzení správní orgán nemá pochybnost o tom, že obviněný je ovládající osobou uvedených mediálních společností, a proto rozhodl o jeho vině u uvedeného přestupku," stojí v závěrečné části celkem patnáctistránkového rozhodnutí černošických úředníků. "Jak bylo řízením prokázáno, uvedený přestupek byl spáchán z nedbalosti, a na základě provedených důkazů osobně obviněným. Jeho následkem je porušení neslučitelnosti výkonu funkce veřejného funkcionáře a funkcí osoby s rozhodujícím vlivem v mediálních společnostech…," vysvětluje dokument Babišovu situaci v jiné své části.

Na možnost, že by Babiš mohl ovládat svá média, upozornila městský úřad v Černošicích česká pobočka Transparency International loni v létě. Její stížnost se týkala společnosti MAFRA, která vydává třeba MF Dnes a Lidové noviny, stojí za rozhlasovým vysíláním pod hlavičkou firmy Londa a také televizní stanicí O. Podle zákona o střetu zájmů poslanec nebo člen vlády nemůže vlastnit média, provozovat je nebo ovládat firmy, kterým patří. Pokud by to politik porušil, dopustil by se přestupku. Babiš se dříve k vlastnictví médií hlásil, kvůli dva roky staré novele zákona ale veškerý svůj majetek převedl do svěřenských fondů. Takové odstřižení od vlivu on i jeho právníci považují za dostatečné.

Pro úředníky se stal klíčovým důkazem notářský zápis z loňského března. V černošické složce dostal číslo 9, 10 a 11. Jde o zápis statutu Babišova svěřenského fondu AB private trust I. Statut určuje pravidla chodu fondu. Tento materiál premiér v minulosti nechtěl celý zveřejnit, jeho bývalá společnost Agrofert z něj publikovala pouze některé části.

Z dokumentů podle černošických úředníků plyne, že Babiš má vliv na vedení svého trustu - konkrétně na správce fondu a tři členy rady protektorů. Správce může odvolat, pokud například poruší pravidla správy či zákony. Kvůli chybám může měnit i dva ze tří protektorů. Třetího rodinného protektora je podle rozhodnutí černošického úřadu oprávněný odvolat i v případě, že neporušuje zákony. Tímto třetím "rodinným protektorem" je v případě premiérových fondů jeho manželka Monika Babišová.