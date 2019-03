Bývalý šéf Fondu národního majetku z 90. let Roman Češka se zhruba před dvěma lety rozhodl, že z poradenského byznysu přestoupí do služeb katolické církve. Do loňského podzimu byl hlavním ekonomem pražského arcibiskupství. Jeho ostrá kritika zdanění finančních náhrad církví tedy nepřekvapí. Češka však není ani bezvýhradným zastáncem přijatého způsobu restitucí, církve podle něj nejsou schopné uživit se vlastním podnikáním a budou odkázané na peníze od svých věřících.

Církevní restituce se rozběhly před šesti lety. Jak zpětně hodnotíte způsob, kterým se vyrovnání s církvemi provedlo?

Církve byly poškozené nejvíc ze všech restituentů. Ostatní restituenti dostali svůj majetek zpátky, pokud to šlo fyzicky, na začátku 90. let. Finanční náhrady se vyplácely už také od těchto let. Církve naproti tomu mohly podepsat smlouvy se státem o vypořádání až v roce 2013. To je samo o sobě obrovská ekonomická křivda, stát sebral církvím 20 let, aby mohly s majetkem zodpovědně hospodařit. Druhá obrovská křivda, na kterou církve bohužel přistoupily, je rozložení výplaty finančních náhrad do třiceti let. Koruna vyplacená za deset, dvacet, třicet let má podstatně nižší hodnotu než koruna vyplacená hned, a dramaticky nižší hodnotu než koruna vyplácená někdy v roce 1992. Přesto jsem rád, že se církevní restituce realizovaly. Alespoň se celá bolavá kapitola uzavřela a stát přece jen připustil, že církve institucionálně poškozoval. Hlavně - majetek konečně získal reálné vlastníky. Dvacet let po komunismu se o něj totiž pořádně nestaral ani stát, který počítal s jeho vydáváním, a proto už do něho neinvestoval, ani církve, které k němu dosud neměly žádná práva.

Říkáte, že peníze během let ztrácejí na hodnotě. Vyplácené náhrady jsou ale navýšené o inflaci...

Inflační doložka zvedá konkrétní splátku o jedno až dvě procenta ročně. To ale rozhodně není dostačující. Představte si, že vám nabourám auto a způsobím škodu milion korun. Po dlouhém zdráhání, přesněji po dvaceti letech, se domluvíme, že vám ten milion nakonec zaplatím, ale budu vám ho platit 30 let. Asi se vám to nebude líbit.