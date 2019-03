Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek se v úterý poprvé pokusil vysvětlit, proč se stal součástí kauzy kolem tendru na výběr mýta. Podle jeho slov hrozil v červnu 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka, že odvolá ministra dopravy Dana Ťoka, pokud nevyřeší nevýhodné smlouvy s výběrčím mýta. Faltýnek se proto do jednání zapojil jako místopředseda hnutí, jehož ministr se ocitl v takové situaci. To je důvod, proč prý nepotřeboval k jednání žádné pověření.

Dříve přitom poukazoval na to, že o mýtném systému jednal s představiteli firmy Kapsch a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z pověření koaliční rady pro dopravu.

Faltýnek popsal, že v červnu 2015 se konala v Sobotkově sněmovní kanceláři koaliční rada tehdejší vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL k mýtnému. Sobotka na ní podle místopředsedy ANO vyzval Ťoka, aby do konce července vyřešil údajně nevýhodnou smlouvu s firmou Kapsch. Pokud by se tak nestalo a nebylo by možné zahájit výběrové řízení na provozovatele mýtného systému, premiér podle Faltýnka hrozil, že Ťoka nechá odvolat.

"V tom momentě, protože mýto byla a je politická záležitost a hrozilo, že stát nebude vybírat mýto, že nedojde k dořešení problematické smlouvy, tak jsem jako účastník jednání a první místopředseda ANO do toho aktivně vstoupil a začal to řešit," řekl Faltýnek.

"V momentě, kdy pan premiér Sobotka říká našemu ministru dopravy, vyřeš ten problém do konce července, nebo tě odvolám, nepotřebuji žádné pověření jako první místopředseda ANO, abych problém začal okamžitě řešit. A já jsem ho vyřešil," řekl Faltýnek.

"Podařilo se následně dosáhnout dohody s firmou Kapsch a byla dojednána sleva ve výši 1,5 miliardy korun. Zároveň se podařilo uzavřít smlouvu, která nově státu umožnila ušetřit celkem deset miliard korun," řekl Faltýnek. Následně dodal, že více sdělí až na jednání v Poslanecké sněmovně, které se bude konat ve čtvrtek.

Zařazení bodu o mýtném vyvolalo rozsáhlou debatu. Faltýnek nejprve navrhl na čtvrtek zcela nový bod, v jehož rámci by se debatovalo o výběru mýtného od jeho zavedení v roce 2006. Faltýnkovu snahu vetovaly kluby ODS a KDU-ČSL. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura označil Faltýnkův návrh za úhybný manévr, upozorňoval na to, že sněmovna by neprojednala výroční zprávy České televize.

ODS a piráti potom neuspěli v hlasování s návrhy, aby se sněmovna záležitostí zabývala už v úterý v rámci bodu, který je na programech sněmovních schůzí už tři čtvrtě roku. Faltýnek v této souvislosti nařkl občanské demokraty z toho, že dnes nechtějí projednat mimo jiné návrh KSČM na takzvané zdanění církevních restitucí, který zamítl Senát.

Sněmovna se nakonec nakonec shodla na návrh KDU-ČSL na tom, že dosud neprojednaný bod nazvaný informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém probere ve čtvrtek.

Faltýnek je dle svých slov připraven vysvětlit poslancům svou roli. O ovlivňování mýta z jeho strany podle něj nemůže být řeč. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) ale považuje Faltýnkovo jednání s účastníky soutěže za nestandardní. V rozhovoru pro Mladou frontu a Lidové noviny ho kritizoval i premiér Andrej Babiš (ANO).

Ťok novinářům řekl, že Faltýnka k jakémukoliv jednání s Kapschem nebo ÚOHS nevyzval a nebylo to ani úlohou dopravní koaliční rady. Ta řešila rozšíření mýtného systému na nové úseky. Poznamenal také, že současná kauza podle něj vypovídá o dění loni na jaře. Ministr dopravy tehdy řekl, že při sestavování nové vlády cítí tlak ze strany Kapsche na to, aby ve funkci nepokračoval.

Nic o pověření Faltýnka k jednání si nepamatuje ani bývalý ministr zemědělství v Sobotkově vládě Marian Jurečka. "Nepamatuji si nikdy v minulosti, že by padlo - ať už na úrovni koaliční rady, vlády, nebo takzvaného monitorovacího výboru pro výběr mýtného systému - nějaké pověření pro pana Faltýnka, aby on vyjednával otázku výběru mýtného systému, případně dojednával nějaké záležitosti s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže," uvedl exministr. Dodal, že si nepamatuje, na jakém základě by mělo pověření být. "Pokud vzniklo někde uvnitř ANO, tak to je jiná záležitost," dodal Jurečka, který ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) vedl resort zemědělství.

Podle Jurečky to, že šéf ÚOHS Petr Rafaj na takový "formát, způsob a místo" přistoupil, neukazuje na profesionalitu a objektivitu antimonopolního úřadu.

Policie kvůli ovlivňování zakázek zasahovala minulý týden ve čtvrtek na několika místech v zemi, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a ve Faltýnkově bytě v Praze. Nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že policie podezřívá předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsche Karla Feixe z korupce. V této souvislosti se mluvilo o Faltýnkovi, který s oběma jednal.