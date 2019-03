Zdravotní pojišťovny se dostávají do paradoxní situace. Ekonomika slábne, kvůli čemuž čekají i pokles výběru pojistného. Zároveň jim ale stát určil, že mají nově hradit i to, co si dosud platili sami pacienti. "Plánované novinky budou příští rok stát pojišťovny kolem sedmi miliard korun," vyčíslil v rozhovoru pro HN ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

Ekonomika zpomaluje. Začíná se už tento trend dotýkat i zdravotnictví? Pociťují zpomalení i zdravotní pojišťovny?

Určité náznaky už pociťujeme. Meziroční indexy růstu pojistného, které jsou odvozeny od růstu platů, jsou v tuto chvíli ještě relativně příznivé, pohybují se kolem sedmi procent. Už nyní ale vidíme, že dochází k pozvolnému poklesu. Zatímco letos přišlo do zdravotnictví o 25 miliard korun více než loni, napřesrok s tak optimistickými čísly počítat nemůžeme. Ministr zdravotnictví už avizoval, že příští rok očekává meziroční nárůst peněz do zdravotnictví jen kolem 19,5 miliardy.

Pokud by se celková ekonomická čísla začala výrazně zhoršovat, může podle vás hrozit, že by nemocnice a ambulance dostaly příští rok kvůli inflaci méně peněz než letos?

Toto riziko teoreticky existuje.

V případě, že by ekonomický vývoj nevytvořil prostor pro pětiprocentní nárůst meziročních příjmů ve zdravotnictví, může hrozit, že jednotlivá zdravotnická zařízení se mohou dostat do finančních problémů. Stále ale věřím, že zdroje pro příští rok budou dostatečné.