Rodák z Prostějova Jaroslav Faltýnek je příkladem člověka stojícího na pomezí byznysu a politiky. "Dělá byznys a kryje to politikou," řekl loni v dubnu HN mimo záznam na Faltýnkovu adresu jeden z ministrů Babišovy vlády. Druhý muž hnutí ANO, jenž se zapletl do údajné korupce při výběru nového provozovatele mýtného systému, si během let kolem sebe vytvořil široké předivo vztahů zasahujících do nejrůznějších sfér veřejného života. Stále častěji je tak v médiích připodobňován k novodobému politickému kmotrovi, jenž je schopen přes své lidi zařídit kdykoliv cokoliv. Šéf ANO Andrej Babiš má v něm na jednu stranu výraznou organizační oporu, na druhou ale Faltýnek škodí mediálnímu obrazu hnutí, které si zakládá na protikorupčním charakteru.

Předsednictvo ANO

V nejvyšším orgánu Babišova hnutí je hned několik lidí, kteří podle pozorovatelů stojí za Faltýnkem, a je těžko představitelné, že by druhý muž ANO o jejich podporu přišel. Jde v prvé řadě o olomouckého hejtmana Ladislava Oklešťka a poslance Jana Volného z Chodové Plané na Tachovsku. Do stejné skupiny v rámci předsednictva hnutí je řazena také karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, šéf sněmovny Radek Vondráček nebo českobudějovický poslanec Roman Kubíček. Na posledním sněmu ANO měl Faltýnek podporu i od šéfa ANO v Praze Jana Říčaře.

Poslanecká sněmovna

V rámci poslaneckého klubu ANO má Faltýnek nejblíže k poslancům Milanu Ferancovi a Janu Volnému. Oba velmi dobře zná už z období, kdy působil ve vedení Babišova koncernu Agrofert. Feranec byl v Agrofertu po boku Faltýnka, Volný dříve působil v potravinářské firmě Adex a logistickém podniku Hopi. Faltýnek ale umí dobře komunikovat s lidmi napříč politickými kluby. Z prostějovské komunální politiky má velmi blízko k druhému muži SPD Radimu Fialovi, velmi dobře vychází také s mnohými sociálními demokraty (jejichž členem byl v minulosti) a stejně tak s komunisty.

Prostějovská radnice

V rodném Prostějově sice Faltýnek loni po dlouhých letech opustil zastupitelstvo, nicméně hanácké město stále řídí na Faltýnka napojení lidé v čele s primátorem za ANO Františkem Jurou. Jde o bývalého sportovního manažera, navázaného na prostějovského sportovního bosse, Faltýnkova přítele a někdejšího souseda Miroslava Černoška.

Olomoucká radnice

Také hanácká metropole patří do Faltýnkových tradičních bašt. Místopředseda ANO nezastírá, že po komunálních volbách i tam vypomáhal s dojednáváním nové koalice. V čele města dnes stojí primátor za ANO Miroslav Žbánek. Ten předtím od roku 2016 působil jako regionální manažer ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Bylo to v době, kdy měl Faltýnek na řízení SŽDC výrazný vliv.