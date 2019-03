Státní zástupce podal v úterý obžalobu na soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischera a na dalších pět lidí. O posunu v případu, který se týká údajného ovlivňování soudních kauz, ve středu informoval mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Osmapadesátiletému trestnímu soudci hrozí za zneužití pravomoci a přijímání úplatků až 12 let vězení, soud mu může uložit také propadnutí majetku.

"Obžalovaný soudce měl ovlivňovat rozhodování senátu Vrchního soudu v Praze tak, aby byly následně vyhlášeny rozsudky, které odpovídaly požadavkům dalších obžalovaných osob," popsal mluvčí podstatu obžaloby.

Elischer je obžalován také za nadržování a neoprávněný přístup k počítačovému systému. Vinu odmítá, policii už dříve označil za neobjektivní a podjatou a argumentoval také tím, že si důkazy obstarala nezákonnou cestou.

Z usnesení o zahájení trestního stíhání plyne, že ostatní obvinění jsou vietnamského původu. Údajně ovlivňované kauzy se týkaly drogových trestných činů. Hlavním organizátorem ovlivňování odvolacích řízení u pražského vrchního soudu byl údajně Hung Quoc Nguyen, Elischerův známý. Soudce se s ním podle kriminalistů scházel i ve své kanceláři v budově vrchního soudu a od července 2013 do dubna 2016 mu sděloval neveřejné informace z trestních řízení.

"Část obžalovaných osob vyhledávala zájemce o zmírnění nebo zrušení trestů uložených prvostupňovým soudem a dojednávala s nimi částky, které na oplátku za ovlivnění rozhodnutí zaplatí," uvedl Cimbala. Doplnil, že zbytek obžalovaných předával peníze těmto zprostředkovatelům, kteří poté vypláceli obžalovaného soudce.

Z Cimbalova sdělení mimo jiné vyplývá, že Elischer podle vyšetřovatelů v jednom odvolacím řízení zvýšil původně uložené tresty, protože obvinění odmítli jeho nabídku na ovlivnění procesu.

Policie Elischera zadržela přesně před rokem. Poté strávil zhruba měsíc ve vazbě, aby nemohl působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo opakovat trestnou činnost. Z rozhodnutí ministra spravedlnosti nesmí soudit, a to až do pravomocného skončení trestního stíhání. Po tu dobu pobírá polovinu platu. Letos v lednu dostal od nadřízeného výtku za to, že účinkoval jako herec v inscenovaném televizním pořadu, kde představoval podnikatele nakaženého virem HIV.

Obžalobu bude řešit pražský městský soud. Podle sdělení jeho mluvčí Markéty Puci připadla kauza senátu soudkyně Veroniky Cukerové.