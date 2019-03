Sněmovna navzdory opoziční kritice schválila vznik Národní sportovní agentury, která převezme od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací. Dolní komora o tom ve středu rozhodla v rámci novely o podpoře sportu. Novelu přijala navzdory opoziční kritice, že vznik nového centrálního úřadu je nesystémový a rozdělování peněz bude málo transparentní.

Poslanci odmítli opoziční návrhy, aby agentura byla například příspěvkovou organizací ministerstva školství, nikoli novým úřadem. Sněmovna také odmítla žádost, aby požadavky na předsedu agentury nebyly šité na míru poslanci ANO a vládnímu zmocněnci pro sport Milanu Hniličkovi. Poslanec pirátů Lukáš Bartoň v této souvislosti poznamenal, že novele se přezdívá "lex Hnilička".

Předsedou agentury tak bude moci být osoba starší 30 let, která má nejméně pětileté zkušenosti v řídicí funkci v oblasti sportu. Na rozdíl od požadavků na jiné představitele centrálních úřadů by předseda agentury mohl být člen parlamentu. Sněmovna odmítla také návrhy, aby agentura neměla sídlo v Praze, ale v Bruntále, Žďáru nad Sázavou nebo v Ostravě.

Piráti se obávají, že peníze namísto podpory volnočasového sportu pro širokou veřejnost skončí hlavně u těch, kdo peníze dále přerozdělují. Problematické je podle pirátů to, že na rozhodování o přidělování dotací se budou zřejmě podílet velké sportovní asociace, které jsou zároveň příjemci dotací.

Poslanci STAN odmítli novelu podpořit kvůli tomu, že nebyly přijaty návrhy, které by financování zprůhlednily. "Pokud se z agentury stane jen divize ministerstva školství a o penězích budou zase neprůhledně rozhodovat bafuňáři, nemá nový zákon smysl," uvedl předseda starostů Petr Gazdík.

Hlavním úkolem agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Velkým problémem jsou i sportoviště. Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun, slibováno bylo sedm miliard.

Agentura by měla mít částečně parametry samostatného ministerstva. Její předseda by měl pobírat stejný plat jako ministr. Agentura by měla mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství.

