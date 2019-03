Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) jedná od středy s ostatními ministry o snížení výdajů, ke kterému vyzvala v únoru při debatě o rozpočtu. Celkem má v plánu na příští rok úspory v hodnotě 25 miliard korun. Návrh na snížení nákladů už s Schillerovou projednali Klára Dostálová (za ANO) z ministerstva pro místní rozvoj (MMR), ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), ministr školství Robert Plaga (ANO) a ministr obrany Lubomír Metnar (ANO).

Ministryně pro místní rozvoj přišla s návrhem snížit provozní výdaje ministerstva na příští rok zhruba o deset procent, tedy o 400 až 500 milionů korun.

Dostálová je s jednáním spokojená. "Pro mě bylo zásadní, že jsme se shodly, že investice jsou prioritou. Přišla jsem s desetiprocentní úsporou v rámci provozního rozpočtu, který máme přes pět miliard," uvedla Dostálová.

Šetřit by měl úřad jak na provozu, tak i na zaměstnancích. Podle ministryně je na MMR příliš mnoho nadřízených, údajně jeden nadřízený na pět podřízených. "Dále máme neobsazená místa, ta budeme rušit," dodala Dostálová.

Ministr dopravy Ťok navrhl na příští rok snížení personálních a provozních nákladů ministerstva o sedm až deset procent. "Když očistíme náklady na vlastní výdaje ministerstva, tak tam jsme schopni jít o deset procent dolů," uvedl Ťok. Naopak peníze na investice podle něj zůstanou. "Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) by měl příští rok dostat minimálně stejně peněz jako letos," řekl Ťok. Dodal, že slevy na jízdném by měly zůstat zachovány.

Podobně mluvil po schůzce s ministryní financí i Plaga. I on je prý v resortu školství schopný ušetřit až desetinu celkových výdajů. "Podívám se i na provozní výdaje ministerstva, ale v minulých letech bylo úsporné, co se týče provozních výdajů, takže tam velký prostor nevidím. Bavíme se v desítkách milionů korun," uvedl. Velký prostor nevidí ani v možnosti škrtání neobsazených míst, v resortu jich podle něj mnoho není. Učitelů se ale plánované škrty nijak nedotknou, zdůraznil ministr školství.

Úspory ministerstva obrany se nedotknou armády, ale civilní části resortu obrany. Ministr obrany Metnar naznačil, že by se mohlo blížit k deseti procentům míst, nikoliv ale mezi zaměstnanci armády.

Metnar uvedl, že na ministerstvu zřídil pracovní skupinu, která bude hledat možnosti úspor. Ty by se neměly týkat armády, včetně jejich občanských zaměstnanců. "Prostor pro rezervy, pro úspory máme. Nějaká část se dotkne i státních zaměstnanců, ale té civilní části, zdůrazňuji ne armády," řekl. Konkrétní číslo nicméně ministr sdělit nechtěl.

Dosavadní schůzky Schillerová označila za konstruktivní. "Zdůraznila jsem, že prioritou zůstávají investice. Nesmí se stát, aby investice klesly. Je důležité pokračovat ve výstavbě dálnic a infrastruktury. Ráda bych, aby více dostalo ministerstvo obrany, kde plníme své alianční závazky, a i ministerstvo dopravy, aby pokračovala výstavba dálnic. Určitě se bavíme o školství, kde dokončujeme reformu, slíbili jsme navýšení platů učitelů," uvedla Schillerová.

Dále upozornila, že středeční jednání jsou teprve začátkem diskuse o rozpočtu na příští rok. "Ono to není o škrtech. Je to standardní jednání o rozpočtu," uvedla.

S Schillerovou by měl ve středu jednat i ministr vnitra Jan Hamáček, který bude o rozpočtu hovořit za všechny ministry ČSSD.

S ministryní financí ale plánuje mluvit také ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

"Některé drobné věci můžeme dělat a již děláme, ale musíme se také dívat na efektivitu naší služby," odpověděl ministr zahraničí na otázku, kde by mohl jeho resort šetřit.

Problém Petříček vidí například v budování sítě zastupitelských úřadů, kde bude otázka financí klíčová. "Omezovat síť zastupitelských úřadů vždy přináší negativní dopad na naše vztahy se spojenci a partnery a hájení našich zájmů ve světě," řekl. Škrty na ministerstvu by podle něj také mohly vyústit v omezování rozvojové a humanitární pomoci, což by Petříček vnímal velmi negativně. "Česká republika se zavázala přistoupením k Evropské unii k postupnému navyšování rozvojové spolupráce," řekl pro HN.

Připustil, že některé personální úspory by možné byly, ale ne v takovém rozsahu, jak požaduje ministryně Schillerová.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) před jednáním s ministryní financí pro HN řekl, že pro něj hledání úspor v hodnotě deseti procent rozpočtu nebude vůbec jednoduché. "Vzhledem k tomu, že tam není jen ministerstvo, ale jsou tam i podřízené organizace, znamenalo by to úsporu 350 lidí," řekl. Jednou z organizací je například Inspekce životního prostředí, kde Brabec možnosti personální úspory nevidí, podle ministra by to mohlo poškodit její funkčnost.

Schillerová v únoru vyzvala ministry při debatě o rozpočtu na příští rok, kdy stát počítá s nižším tempem růstu než dosud, k hledání úspor a navrhla snížit počet státních zaměstnanců o deset procent. Zároveň přišla i s návrhem snížit výdaje o 25 miliard korun, přičemž s výrazným snížením výdajů počítá například u ministerstev pro místní rozvoj, dopravy, zemědělství, životního prostředí nebo kultury. Naopak polepšit by si mohla kancelář prezidenta nebo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Seznam škrtů, který Schillerová představila koaliční radě: