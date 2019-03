Poslanci se zabývají podezřeními z ovlivňování tendru na výběr dálničního mýta. V případu figuruje i předseda poslanců vládního hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, jenž chce ve sněmovně svou roli popsat.

Na debatu o mýtném mají poslanci dvě hodiny. Policie kvůli ovlivňování zakázek zasahovala před týdnem na několika místech, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a u Faltýnka v bytě. Nikoho neobvinila.

Příliš cenný na to, aby byl odstaven. Faltýnek je pro Babiše nepostradatelný praktik a strážce pořádku v ANO Čtěte zde

Server Novinky.cz napsal, že policie podezírá předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje a ředitele české pobočky firmy Kapsch Karla Feixe z korupce. Faltýnek s oběma muži jednal.

Pokud by se prokázalo, že první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek udělal něco proti principům hnutí ANO, tak okamžitě skončí. V rozhovoru pro server iDnes.cz to ve středu řekl premiér a předseda ANO Andrej Babiš.

Podle Babiše se média snaží podsouvat případ jako kauzu Faltýnek. Případ se ale podle něj týká podezření z korupce u dvou zaměstnanců antimonopolního úřadu a společnosti Kapsch. "Faltýnek tam není!" zdůraznil Babiš.

O schůzce Faltýnka s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Rafajem a ředitelem české pobočky Kapsch Karlem Feixem Babiš nevěděl. "Asi není dobře, že se s ním (Rafajem) setkal v nějakém hotelu," poznamenal Babiš. Faltýnek měl v rámci minulé vládní koalice na starosti dopravu a v rámci tlaku premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) na ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) "nějakým způsobem pomáhal", řekl Babiš.

Premiér o výběru mýtného hovořil jako o kontraktu, který ANO zdědilo. "Smlouva s Kapschem byla od začátku divná. Byla to aféra. Že to od roku 2006 smrdělo korupcí, to všichni vědí. Ať to policie vyšetří," zdůraznil.

Sledujeme online ObnovitOd nejstarších 14.3.2019 11:13 | První začal hovořit ministr dopravy Dan Ťok Ministr dopravy připomíná kontrakt z roku 2016, kdy s firmou Kapsch ministerstvo uzavřelo smlouvu. Připomíná, že Kapsch vyhrál tender, přestože byl třětí na pásce. Dan Ťok připomíná historii firmy Kapsch provozující mýtné brány v České republice. 14.3.2019 11:10 | Jednat se má dvě hodiny Na debatu o mýtném budou mít poslanci dvě hodiny. Policie kvůli ovlivňování zakázek zasahovala před týdnem na několika místech, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a u Faltýnka v bytě. Nikoho neobvinila. 14.3.2019 11:01 | Interpelace se nekonaly, Babiš chyběl Jednání o Faltýnkovi měly předcházet písemné interpelace na předsedu vlády. Ty ale netrvaly ani pět minut. Interpelace směřovaly na omluveného premiéra Andreje Babiše (ANO) a bez jeho přítomnosti je nebylo možné projednat, protože poslanci jejich projednávání už dříve přerušili do jeho přítomnosti. 14.3.2019 10:54 | On-line reportáž začíná Poslanci by se měli k jednání sejít po přestávce v 11 hodin. Dění ve sněmovně sledujeme v on-line reportáži. Načíst starší příspěvky