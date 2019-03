Situace kolem Václava Klause mladšího se netýká pouze poslaneckého klubu ODS, ale celé strany. Věcí se tak bude v sobotu zabývat Výkonná rada ODS, řekl ve čtvrtek novinářům předseda občanských demokratů Petr Fiala. Poslanci ve středečním usnesení mimo jiné vyzvali Klause k odchodu z klubu, ten to ale vzápětí odmítl. Klaus ve čtvrtek potvrdil, že jeho stanovisko je neměnné. Podle Fialy tím celá záležitost nekončí, varianty dalšího postupu chce nejprve probrat se stranickými kolegy.

Klub se v usnesení distancoval od úterních Klausových slov, kdy přirovnal schvalování zákonů ve sněmovně kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Fiala se ještě v úterý jménem strany omluvil, stejně učinil ve středu klub, který Klause zároveň vyzval k odchodu z klubu a konstatoval, že poslanec svým jednáním ODS dlouhodobě poškozuje. Klaus v reakci odmítl výzvě vyhovět.

"Ta situace nepochybně už překračuje jenom záležitost poslaneckého klubu, dotýká se celé naší politické strany, proto je logické, aby se jí zabývala výkonná rada. Ta zasedá v sobotu, takže se touto věcí budeme také zabývat," řekl Fiala. "To, co mohu říci jednoznačně: nekončí to tímto usnesením a tou reakcí Václava Klause. Budou následovat další kroky," doplnil. Konkrétní být nechtěl.

"Byl jsem to já, kdo nejprve vyzval Václava Klause, aby opustil náš poslanecký klub. Z toho je vidět, že já sám považuji situaci za vážnou, za takovou, že poškozuje naši politiku, naši důvěryhodnost u voličů. Proto je potřeba to řešit," poznamenal předseda.

Podle něj politická strana může unést různé temperamenty, různé osobnosti, různě formulované názory. "Ale co politická strana nemůže unést, když se někdo dlouhodobě rozchází s její politikou, s jejím programem, politickým stylem. To se v případě Václava Klause stalo a teď ty události dospěly do bodu, kdy pro nás bylo nutné přijmout tuto výzvu a vyzvat Václava Klause, aby opustil náš poslanecký klub," dodal Fiala.

Na výzvu poslaneckého klubu reagoval i bývalý prezident Václav Klaus. Podle něj musí vzniknout nová pravicová strana. Vedení ODS a její poslanci prý směřují k politické bezvýznamnosti. "Včerejší rozhodnutí vedení ODS, respektive jejího poslaneckého klubu, mne nepřekvapilo," uvedl Klaus. "Tito lidé nemají s původní ODS nic společného. S jejími ideály se rozešli už dávno nebo je nikdy nesdíleli. Charakterizuje je nadbíhání politické korektnosti a pravdě a lásce," uvedl Klaus starší.

Dodal, že jejich cesta k politické bezvýznamnosti je zcela přímočará. "Dříve či později musí vzniknout nová, skutečná pravicová strana. Dlouho jsme mnozí sázeli na ODS. Teď už snad každý ví, že to není možné," dodal.

"Výroky prezidenta Klause o nové straně mě nepřekvapují. S ODS se rozešel už v roce 2008, všichni si ho pamatujeme z roku 2013 na volebních billboardech strany paní (Jany) Bobošíkové," reagoval na Twitteru současný předseda ODS Petr Fiala. Klaus v roce 2013 před sněmovními volbami podpořil blok Hlavu vzhůru někdejší europoslankyně Bobošíkové.

"Pokud se někdo odklonil od původní ODS, nebylo to současné vedení ODS, ale bohužel Václav Klaus. ODS byla založena jako konzervativně liberální strana s jasným prozápadním směřováním. Tak jsem ODS vždy vnímal a na tuto tradici navazuji," doplnil Fiala.

