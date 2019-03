Stovky pražských studentů se v pátek připojily k celosvětové protestní akci, která má za cíl přimět politiky důsledněji chránit klima a snižovat emise. Namísto školy se středoškoláci v Praze vydali na Malostranské náměstí, kde zopakovali své požadavky a poté se vydali na průvod centrem metropole. Projdou kolem úřadu vlády a před polednem se vrátí zpět na náměstí. Následovat budou projevy studentů a jejich hostů z řad vědců a akademiků. "Stávky studentů" se účastní mladí lidé z víc než stovky zemí světa v rámci iniciativy Friday for future, při níž studenti od loňského září protestují po vzoru šestnáctileté Švédky Grety Thunbergové.

Studenti, kteří zaplnili náměstí, byli vybaveni transparenty s nápisy jako "Dinosauři si taky mysleli, že mají čas" nebo "Save our planet, save our future" (Zachraňte naši planetu, zachraňte naši budoucnost). Na Malé Straně se shromáždění mladých lidí, tvořené zejména gymnazisty, začalo scházet po osmé hodině a před půl desátou se vydalo na pochod. K páteční akci se vedle pražských studentů přidali také středoškoláci z Ostravy, Olomouce, Liberce a dalších měst, podpořily ji rovněž ekologické organizace Hnutí Duha či Greenpeace a stovka vědců a akademiků.

Akci organizátoři zahájili symbolickou minutou ticha k pátečnímu výročí nacistické okupace z roku 1939. Poté následovalo prohlášení, ve kterém zaznělo varování před nečinností politiků v otázce snižování emisí. Podle studentů je zásadní, aby politici přestali ignorovat prokazatelně existující problém změn klimatu a začali prosazovat aktivní opatření, která jej zmírní.

Petr Doubravský za organizátory uvedl, že nápad vznikl před třemi měsíci, na začátku byli pouze tři a i tak se jim podařilo zaplnit Malostranské náměstí. "Když skupina dětí dokáže tohle, představte si, co by politici dokázali udělat se změnami klimatu, kdyby opravdu chtěli," uvedl. Organizátoři také připomněli Pařížskou dohodu, ve které se na dvě stovky států včetně ČR zavázaly do roku 2050 zásadně omezit emise.

Kromě Prahy studenti protestovali i v dalších českých městech. Na brněnském náměstí Svobody demonstrovalo nejméně 700 středoškoláků.

Studenti přišli s transparenty jako "Dycky Země", "Neexistuje planeta B" "Změňme sebe, ne klima" nebo "Na mrtvé planetě nejsou žádné lavice". Než se vydali na protestní pochod městem, vyslechli projev klimatologa Alexandra Ače.

"To, co je dnes extrém, bude normální, až budete dospělí," řekl studentům Ač. Extrémy pak budou přímo ohrožovat zdraví lidí. Celý ekosystém je v ohrožení, zdůraznil Ač. "Pokud se nic nezmění, bude pokračovat masové vymírání organismů," uvedl klimatolog. Páteční stávky se budou podle organizátorů opakovat.

K protestům se připojili i studenti libereckých středních škol. Před radnicí v centru Liberce se jich sešly v pátek ráno desítky.

"Rozhodli jsme se připojit ke stávce, protože nám není lhostejná změna klimatu a myslíme si, že by se to mělo nějak řešit. Že by se to mělo dostat do povědomí. Měli bychom se všichni zamyslet nad tím, co můžeme udělat, jak my, jako spotřebitelé, tak politici, kteří mají reálnou moc s tím něco udělat. Nechceme, aby lidi panikařili, chceme, aby přemýšleli nad tím, co dělají a jaký to má dopad. Jestli můžou něco zlepšit, jestli můžou něco udělat pro planetu, kterou máme všichni společnou," řekla Mariana, studentka Gymnázia Jeronýmova a jedna ze spoluorganizátorek.

Mezi problémy v ČR patří podle studentů například prolomení limitů těžby, emisní výjimky pro uhelné elektrárny nebo neudržitelné nakládání se zemědělskou půdou. Stát podle nich investuje z převážné většiny do fosilního průmyslu místo do čistých zdrojů energie. Odkazují se na zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN z loňského podzimu, podle které do 12 let hrozí planetě ekologický kolaps.

Celosvětové studentské stávky jsou inspirovány protestní akcí Grety Thurnbergové, která se v srpnu loňského roku rozhodla každý den sedět před švédským Parlamentem a vyžadovala po vládě snížení emisí. Po švédských všeobecných volbách pokračovala ve stávkách každý pátek. Švédští levicoví poslanci ji za to nominovali na Nobelovu cenu míru.

Páteční celosvětová akce je patrně zatím největší, na webu FridaysForFuture.org organizátoři zaregistrovali celkem 2052 protestů ve 123 zemích světa.