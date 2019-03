Pokud je někdo třeba z Olomouce nebo ze Zlína a je fanouškem smíšených bojových umění (MMA), mohl mít těžkou hlavu z toho, jestli v sobotu vybrat galavečer tohoto sportu v Brně, nebo v Ostravě. Do obou míst to je přibližně stejná cesta. V Brně se v sobotu v 18:00 rozběhne XFN 17, v Ostravě v totožný čas Oktagon 11. Za projektem XFN stojí Petr Kareš, za Oktagonem Ondřej Novotný a Pavol´ Neruda.



Obě organizace shodně tvrdí, že ony byly první, kdo si termín určily. Jde o v tuzemském sportu jinak výjimečné štengrování. Konkurenti mívají naopak často ve zvyku si pomáhat. Když los soutěží svede v podobný termín zápas hokejové a fotbalové Sparty Praha, bývá vůle posouvat časy, aby sportovní fandové mohli obejít obě. Stejně se domlouvají fotbalové kluby ve Vršovicích Slavia a Bohemians 1905 a podobných příkladů by se našlo víc.

Tahanice o Vémolu trvá

Oktagon a XFN si ovšem velmi ostře konkurují už déle, vzájemné antipatie ještě více eskalovaly posledních několik měsíců. Rivalita vyvrcholila "přetažením" nejznámějšího zápasníka MMA Karlose Vémoly z XFN do Oktagonu, což Oktagon oznámil v únoru. A už hned na březen fighterovi s přezdívkou Terminátor přichystal souboj s Polákem Pawlem Brandysem v Ostravě. Sobotní XFN v Brně pak poutá nejvíc na zápas Slováka L´udovíta Kleina a Ukrajince Andreje Velijeva.