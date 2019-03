Vedení ODS vyloučilo ze strany poslance Václava Klause mladšího. Novinářům to po sobotním zasedání výkonné rady oznámil předseda občanských demokratů Petr Fiala, podle něhož bylo rozhodnutí jednomyslné. Klaus se s ODS podle stranických špiček už déle názorově rozchází. Na zasedání výkonné rady pozván nebyl. V reakci na vyloučení uvedl, že se bude snažit nabízet vize a pozitivní program a slíbil, že názory nezmění. Proti rozhodnutí výkonné rady se odvolávat nebude a k ODS se už vyjadřovat nechce.

V.Klause ml. jsem přivedl k ODS já, i přes výhrady některých mých kolegů. To, že poté nebyl loajální ke mně, bych bez problému přešel. Že však není loajální k ODS, k jejímu programu, hodnotám a principům však nadále přecházet nelze. I proto mu dnes VR ODS zrušila členství v ODS.

Pro vyloučení Klause mladšího z ODS hlasovalo 20 přítomných členů výkonné rady, nikdo nebyl proti a nikdo se ani nezdržel. Verdikt znamená, že Klaus skončil i v poslaneckém klubu ODS. Členem klubu může být pouze člen ODS, uvedl předseda frakce Zbyněk Stanjura. Občanští demokraté budou chtít také Klausův konec v čele sněmovního školského výboru.

"Václav Klaus mladší svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno ODS a dělá to i přesto, že byl několikrát varován, dokonce dostal něco, co jsme nazvali žlutou kartou," uvedl Fiala. Výkonná rada ODS vytýká v usnesení Klausovi mimo jiné dlouhodobé nerespektování hodnot, principů a programu ODS, veřejné útoky na členy sněmovní frakce a další straníky, podpora kandidáta SPD Ladislava Jakla v loňských senátních a výroky, které nejsou v souladu s programem ODS.

"Václav Klaus mladší otevřeně podporuje vystoupení ČR z EU, zpochybňuje účast vojáků armády ČR ve vojenských misích, účastní se akcí pořádaných problematickými organizacemi. Václav Klaus mladší navíc veřejně deklaruje, že v nadcházejících volbách do EP nebude volit kandidátku ODS," stojí v usnesení. Na zasedání padla podle zdrojů ČTK desítka případů Klausových počínání proti ODS.

"Kdybych byl předsedou strany a měl tam řadového poslance profesora Fialu, nikdy bych ho nevylučoval, nebál se, že mě zastíní nebo mi to pokazí nebo že má jiné názory," napsal Klaus v reakci na svém facebookovém profilu. Vyjádření označil za poslední poznámku k ODS i kvůli tu, že, jak sdělil, s řadou členů bude v budoucnu spolupracovat. "Budu se snažit nabízet vize, pozitivní program a slibuji 'neměnit své názory', například budu vždy hájit suverenitu republiky, i kdybych byl z deseti milionů lidí poslední," napsal Klaus junior.

V rozhovoru pro Českou televizi nechtěl komentovat, zda se chystá založit nový politický subjekt nebo zda uvažuje o prezidentském úřadu, který zastával jeho otec. "Tak to bych se musel nejdřív oženit. Takže až se ožením, tak se mě pak zeptejte," reagoval na úvahy o prezidentské kandidatuře dvakrát rozvedený politik. Své další politické záměry podle svých slov sdělí při vhodné příležitosti. Řekl také, že nevidí důvod, proč by se měl proti rozhodnutí výkonné rady o svém vyloučení odvolávat, jak mu umožňují stanovy.

Sněmovní frakce ODS se už ve středu distancovala od Klausových slov z předchozího dne, kdy přirovnal schvalování zákonů daných unijními předpisy k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Klause mladšího vyzvala, aby klub opustil. Klaus výzvu nevyslyšel. Připustil, že jeho příměr byl možná "příliš drakonický". Klub v usnesení ale také konstatoval, že Klaus mladší svým jednáním ODS dlouhodobě poškozuje.

Klaus mladší, syn bývalého prezidenta Václava Klause, byl členem ODS od roku 2002, stranu opustil o sedm let později na protest proti tehdejšímu předsedovi Mirku Topolánkovi. Před třemi lety se opět stal členem a o rok později byl za ODS zvolen do sněmovny, ve které ho strana prosadila do pozice předsedy školského výboru.

Na pražské sněmovní kandidátce ODS Klaus figuroval na třetím místě, díky více než 22 600 přednostním hlasům se do dolní komory dostal jako první. Více přednostních hlasů než on dostal celostátně už jen předseda ANO a nynější premiér Andrej Babiš, přes 48 600.