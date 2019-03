Pro vyloučení Václava Klause mladšího z ODS v sobotu hlasoval také bývalý disident, diplomat a místopředseda vlády Alexandr Vondra. V rozhovoru pro HN připouští, že strana důsledky rozchodu pocítí, na výsledku ODS v květnových volbách do Evropského parlamentu se ale Klausův odchod podle Vondry nepodepíše.

Jak moc bude ODS bolet rozchod s Václavem Klausem mladším?

Bude to samozřejmě bolet. Já jsem konzervativní a mnoho z jeho názorů je mi blízkých a souhlasím s nimi. Jeho problém ale je, že to občas přestřelí mimo jakékoli hranice, kde už končí seriózní debata. To už pak není politika. A také není týmový hráč. Bude to bolet, ale co se dá dělat. Někdy platí, že je lepší konec hrůzy, než hrůza bez konce.