Předseda SPD Tomio Okamura měl v květnových volbách do Evropského parlamentu kandidovat na posledním místě kandidátky svého hnutí, aby ji tak podpořil. Hnutí však nyní uvedlo, že Okamura nakonec na kandidátní listině figurovat nebude. V případě zvolení by totiž automaticky přišel o post českého poslance, a tak i funkci místopředsedy sněmovny.

I když hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura dlouhodobě volá po vystoupení z Evropské unie, postavilo do letošních voleb do Evropského parlamentu kandidátní listinu. Aby přitáhlo voliče, zařadilo na poslední místo na kandidátce předsedu SPD Tomia Okamuru. Nakonec však voliči jeho jméno na kandidátce nenajdou.

"Tomio Okamura je na posledním místě kandidátní listiny nahrazen jiným kandidátem," oznámilo v úterý vedení SPD. Hnutí totiž zjistilo, že pokud by byl Okamura vykroužkován a zvolen do Evropského parlamentu, přišel by ihned o post českého poslance, a tím pádem i funkci místopředsedy sněmovny, kterou v současnosti zastává.

"Před podáním kandidátní listiny obdržel předseda hnutí Tomio Okamura písemné stanovisko ministerstva vnitra, které zpochybňuje možnost v případě zvolení odstoupit od mandátu a mandát přenechat dalšímu zvolenému v pořadí," zdůvodňuje hnutí své rozhodnutí nahradit Okamuru jiným kandidátem SPD.

Hnutí zároveň uvádí, že mu vadí, že v případě vzdání se mandátu může trvat nějakou dobu, než bude dosazen náhradník, což by mohlo vést k "oslabení pozice vlasteneckých stran v Evropském parlamentu".

Lídrem SPD do květnových voleb do Evropského parlamentu nadále zůstává ministr zdravotnictví z dob vlády Miloše Zemana Ivan David.

Funkce europoslance je podle zákona s funkcí poslance českého parlamentu neslučitelná. Zvolený kandidát si nemůže ani vybrat, jaký post chce zastávat, automaticky mu připadne ten, na který kandidoval naposledy.

Je to stejné jako nemožnost zastávat post senátora a poslance. Na to doplatil ve volbách do sněmovny v roce 2017 senátor Jiří Hlavatý (za ANO). Díky preferenčním hlasům se stal poslancem, přestože chtěl nadále zastávat post senátora. Nakonec na místo ve sněmovně rezignoval a kandidoval znovu na senátora v obvodě, kde byl předtím senátorem. Tam kvůli jeho povinnému přesunu do sněmovny musely být doplňovací volby. V nich nakonec Hlavatý neuspěl.