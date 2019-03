Policie ukončila vyšetřování případu dotací pro farmu Čapí hnízdo, v němž čelí stíhání i premiér Andrej Babiš (ANO). Obvinění si nyní mohou prostudovat spis a navrhnout doplnění vyšetřování. Médiím to sdělil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle serveru Neovlivni.cz se policejní komisař Pavel Nevtípil chystá státnímu zástupci navrhnout, aby na premiéra a další obviněné podal obžalobu a postavil jej před soud.

13 let Čapího hnízda 2006 - Začala přestavba statku na konferenční centrum Čapí hnízdo. 20. srpna 2008 - Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun. 29. prosince 2015 - Policie začala prověřovat okolnosti získání dotace pro Čapí hnízdo. 2. března 2016 - Evropský úřad proti podvodům (OLAF) zahájil oficiální vyšetřování okolností. 9. října 2017 - Babiš a Faltýnek byli obviněni. 20. až 21. října 2017 - Hnutí ANO vyhrálo volby, se zvolením do Sněmovny získali Babiš a Faltýnek znovu imunitu. 21. listopadu 2017 - Policie zaslala do Sněmovny novou žádost o vydání Babiše a Faltýnka. Sněmovna je vydala 19. ledna 2018. 7. června 2018 - Babiš poprvé vypovídal na policii jako obviněný. 26. března 2019 - Policie ukončila vyšetřování případu dotací pro Farmu Čapí hnízdo. Obvinění si nyní mohou prostudovat spis a navrhnout doplnění vyšetřování.

Policie řeší údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Babiš, který je od října 2017 obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.

Cimbala bez dalších podrobností doplnil, že "část věci týkající se jednoho z obviněných byla vyloučena k vlastnímu řízení". Samostatné řízení se bude podle médií týkat Babišova syna Andreje, který nyní žije ve Švýcarsku. Česká policie měla v minulosti problémy s uskutečněním jeho výslechu.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Právě dvě Babišovy děti, jeho manželka Monika a švagr Martin Herodes patří k dalším obviněným.Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Andrej Babiš mladší loni v listopadu sdělil novinářům, že spolupracovníci jeho otce ho kvůli vyšetřování kauzy Čapího hnízda drželi na Krymu. Premiér Babiš reagoval tak, že jeho syn trpí schizofrenií. Opozice pak ve Sněmovně vyvolala hlasování o nedůvěře, které Babišova vláda ustála.

V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Státní zástupce však následně vyhověl jeho stížnosti a obvinění zrušil.

