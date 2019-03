Pražský vrchní soud ve středu pravomocně zprostil Lukáše Nečesaného viny z pokusu o vraždu kadeřnice. Případ se stal před šesti lety, krajský soud postupně vynesl pět rozsudků.

Mladík nejprve dvakrát skončil ve vězení, kde si odpykal celkem dva roky, a na svobodu se pokaždé dostal díky zásahu Nejvyššího soudu. Nový senát krajského soudu pak Nečesaného dvakrát osvobodil, s čímž vrchní soud původně nesouhlasil.

Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička uvedl, že středeční rozhodnutí je špatné, ale že vzhledem k procesní situaci neměl lepší možnost. Řekl, že odvolání státní zástupkyně proti zprošťujícímu verdiktu zamítl, přestože její odvolací námitky byly oprávněné.

"Za současné procesní situace nelze vinu prokázat. (...) Nemůžeme nutit soud prvního stupně k tomu, jakým způsobem má hodnotit důkazy. Navíc už jsme to jednou udělali a nalézací soud na naše výtky v podstatě nereagoval," podotkl soudce.

Nečesaný při odchodu ze soudní síně stručně řekl novinářům, že se nyní bude věnovat práci a rodině. Jeho advokát Oldřich Chudoba řekl, že délka soudního řízení byla neúnosná. "Z pozice trvání procesu je dobře, že už to skončilo a že je to definitivní rozhodnutí. Znamená to konec této etapy - musíme počkat na to, jestli bude ze strany státního zastupitelství ještě podáno dovolání," poznamenal.

Případnou žádost o odškodnění od státu za dobu strávenou ve vězení prý s klientem zatím neprobíral. "To vůbec není na pořadu dne, řešili jsme úplně jiné otázky," uzavřel.

Obžaloba tvrdila, že někdejší dvacetiletý student gymnázia Nečesaný v únoru 2013 v Hořicích na Jičínsku několikrát udeřil tamní kadeřnici do hlavy polenem a sebral jí přes 10 000 korun.

Žena nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později jej však označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti.

Krajský soud Nečesaného nejprve potrestal 16 lety vězení, vrchní soud mu trest snížil na 13 let. Nečesaný strávil za mřížemi 1,5 roku, poté se po zásahu Nejvyššího soudu dostal na svobodu. Po nových verdiktech se do vězení na půl roku vrátil, po dalších rozhodnutích soudů se ale znovu dočkal propuštění.

Vrchní soud s osvobozením mladíka dlouhodobě nesouhlasil. Poslední zprošťující verdikt původně zrušil v neveřejném zasedání už loni v listopadu a nařídil druhou výměnu krajského soudního senátu. S tímto postupem se ovšem neztotožnil Ústavní soud, a vrchní soud tak nyní musel veřejně rozhodovat znovu.