Lidovci si dnes v Brně volí nového předsedu, vybírají mezi trojicí poslanců Janem Bartoškem, Marianem Jurečkou a Markem Výborným. Vítěz hlasování nahradí v čele KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, který zastává funkci od listopadu 2010, a stal se tak nejdéle sloužícím polistopadovým předsedou KDU-ČSL. Loni na podzim se rozhodl, že nebude znovu kandidovat, protože strana potřebuje novou dynamiku a on se cítí unavený a chce se věnovat rodině.

Dnes chtějí delegáti sjezdu v Brně vybrat nové předsednictvo a zástupce do nejvyššího stranického orgánu mezi sjezdy - celostátní konference. V sobotu bude sjezd na brněnském výstavišti pokračovat diskusí o změně stanov a směřování politiky KDU-ČSL. Představí se také lidovečtí kandidáti pro květnové volby do Evropského parlamentu.

Kandidáti na předsedu KDU-ČSL přicházejí na volební sjezd s plány na změny ve fungování strany. Podle končícího předsedy Pavla Bělobrádka hodnoty, které lidovci zastávají, zůstanou. Stejně jako kandidáti Jan Bartošek a Marek Výborný se domnívá, že volba nebude jednokolová. Třetí aspirant na předsedu Marian Jurečka si netroufl odhadnout, jak bude hlasování probíhat. Bezmála 400 delegátů na brněnském výstavišti zvolí nového předsedu po osmi letech, očekává se, že se tak stane dnes vpodvečer.

"Čekám, že bude zvolen ten, který pomůže KDU-ČSL k tomu, aby se dobře a dynamicky vyvíjela vpřed," řekl Bělobrádek. Favorita na svého nástupce má, jeho jméno ale neprozradil. "Myslím, že co se týká hodnot a obsahu, že není moc co měnit, to jsou hodnoty, které jsou moderní už 2000 let. Je potřeba zapracovat na marketingu a komunikaci," poznamenal.

Podle Bartoška by strana měla vyvažovat politický systém. "Měla by aktivně vystupovat proti extremismu, lidskému sobectví, měla by podporovat rodiny a samozřejmě také vědu a výzkum, protože vzdělanost je naše budoucnost," uvedl. KDU-ČSL by podle něj měla být schopna uspět stejně jak v moravských krajích, tak například v kraji Ústeckém.

"Nejsme v situaci, kdy bychom byli v krizi, ale hledáme novou dynamiku, novou tvář, vize do budoucna, protože křesťansko-demokratická politika musí zůstat součástí politického spektra v České republice," řekl Výborný. Uvedl, že strana musí být silná personálně a v tématech. "Nemohou to být obecná klišé o podpoře rodiny, my to musíme přetavit v konkrétní návrhy a program, kde se volič bude vidět," doplnil.

Oba si pochvalovali pozitivní kampaň, mluvili o ní nikoli jako o souboji, ale jako o soutěži. "To, že celá soutěž o předsedu strany probíhala kultivovaně, si myslím, že je největší deviza KDU-ČSL," uvedl Bartošek.

Zlínský hejtman Jiří Čunek se brněnského sjezdu neúčastní. Je po úrazu, zlomil si nohu v kotníku. "Zahajuji týdenní rekonvalescenci, beru si týden dovolené," řekl Čunek.

V neděli si KDU-ČSL v Brně připomene 100. výročí založení strany. Ustavující zemský sjezd ČSL v Čechách se konal 5. a 6. ledna 1919 v Praze. Na Moravě se zemský sjezd poprvé sešel v Brně o tři týdny později. Nyní je KDU-ČSL s více než 22.000 členy druhou nejpočetnější stranou české politické scény. Každý rok nicméně přichází kvůli úmrtím lidovci o zhruba tisíc členů. Nových členů se od roku 2010 přihlásilo 3300, byli to hlavně mladí lidé. Věkový průměr členské základny KDU-ČSL se nyní pohybuje kolem 65 let.

Jurečka očekává, že lidovci úspěšně vstoupí do příštích sta let. Chtěl by získat větší důvěru lidí a ukázat, že strana může nabídnout řešení konkrétních problémů, nikoli populistické a marketingové triky. Řešit je podle něj důležité také například klimatickou změnu. Všichni kandidáti si přejí, aby KDU-ČSL fungovala jako tým.

Sledujeme online ObnovitOd nejstarších 29.3.2019 11:41 Velkou chybu jsme udělali, když jsme nechali jít do vlády člověka bez lustračního osvědčení. Snad jsme ji alespoň částečně napravili tím, že jsme s ním nešli do koalice po nových volbách. @PavelBelobradek #sjezdKDU2019 #novysefKDU #kducsl #lidovci #brno — KDU-ČSL (@kducsl) 29. března 2019 29.3.2019 11:38 Jako prvního hosta přivítali lidovci přivítali Petra Fialu z ODS. 29.3.2019 11:35 KDU-ČSL má 22 tisíc členů. To je pouhý zlomek v porovnání s obdobím za první republiky, kdy měla přes 200 tisíc členů a ještě v roce 1990 jich bylo téměř 97 tisíc. V roce 2010 jich zbylo jen 34 tisíc. Každý rok tak přichází kvůli úmrtím lidovci o zhruba tisíc členů 29.3.2019 11:27 Pavel Bělobrádek na sjezdu @kducsl prohlásil, že má pocit, že lidovci tvoří rodinu. Jsem zmaten. Na to, že rodina je podle nich "svazek jednoho muže a jedné ženy" a chtěji to vpisovat i do Ústavy, je jich tady nějak moc:) — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) March 29, 2019 29.3.2019 11:17 "Strana se dostala z dluhů. Je finančně stabilizovaná. Nelze ale jásat. Za poslední roky se ztojnásobila průměrná mzda a narostla inflace. Tento tlak bude za chvíli hodně citelný," uvedl předseda strany Pavel Bělobrádek. 29.3.2019 11:12 Předseda KDU-ČSL: “O spojení se STAN nebyla strana většinově přesvědčená. Já jsem měl tehdy proto zavelet, že do toho nemáme jít. Byla to chyba a mrzí mě to. Uzavřelo to na dlouho hned několik cest, které se tu rýsují.” Via @RESPEKT_CZ pic.twitter.com/5yF5Bz6ESO — Andrea Procházková (@A_Prochazkova) March 29, 2019 29.3.2019 11:08 "Rozhodl jsem se, že nebudu kandidovat už po volbách do Poslanecké sněmovny. V senátních volách jsme přišli o jeden mandát. Pohoršili jsme si i vkomunálních volbách. Získali jsme ale mladé lidi, to je pozitivní. Bojujeme hlavně za voliče střední třídy," uvedl dosavadní předseda strany Pavel Bělobrádek. 29.3.2019 10:50 KDU-ČSL vznikla v lednu roku 1919 sloučením několika katolických stran, do roku 1992 nesla jméno Československá strana lidová, jedná se tedy o jednu z nejstarších českých politických stran. 29.3.2019 10:44 V současné době je místopředsedou strany Marian Jurečka, který usiluje o post předsedy. O funkci místopředsedy se pravděpodobně budou ucházet dva neúspěšní kandidáti o vedoucí pozici. Kromě Jurečky je to Jan Bartošek a Marek Výborný. 29.3.2019 10:38 Obhájit post místopředsedy lidovců chce Ondřej Benešík, Jiří Mihola a Daniel Herman. Nominaci má i Šárka Jelínková. Nově se o post ucházejí Štěpán Matek a Bohuslav Niemiec. Kandidáti mají po jedné nominaci, jen Jelínková a Mihola mají nominace dvě. Načíst starší příspěvky