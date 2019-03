Soud poslal do vazby Iráčana Amura Rahíma Mahmúda Mahmúda podezřelého z terorismu, kterého ve středu zadržela policie na pražském letišti. Muž souhlasí se svým předáním do Rakouska, a lze tedy předpokládat, že bude eskortován do této země v nejbližších dnech. Novinářům to v pátek po jednání řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Lhůta pro předání je podle něho desetidenní.

O uvalení vazby na zadrženou ženu soud teprve rozhoduje. Podle informací ČTK žena s předáním do Rakouska rovněž vyjádřila souhlas.

Třicetiletý muž a o tři roky mladší žena čelí obvinění z příslušnosti k teroristické organizaci a z financování terorismu. Dvojice podle rakouského zatykače spolupracovala s dalším Iráčanem, jenž je podezřelý ze dvou útoků na vlaky v Německu. Muž byl na začátku týdne dopaden v Rakousku, které ho ve čtvrtek rovněž poslalo do vazby.

