Kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka v sobotu odvolal ze služby kněze podezřelého ze sexuálního zneužívání svinařského zastupitele Jiřího Kylara v době jeho dospívání. Rozhodl tak na základě důvodného podezření, oznámil v neděli mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman s tím, že knězovo odvolání doporučilo kolegium ustanovené pro obdobné případy.

Jméno kněze podle mluvčího oznámil koncem minulého týdne biskupovi Zdenku Wasserbauerovi, generálnímu vikáři pražské arcidiecéze. Biskup pak svolal jednání kolegia, které Kylara tento čtvrtek vyslechlo.

Členové kolegia "dospěli k závěru, že se jedná o podezření důvodné, a arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka jako ordinář rozhodl o okamžitém odvolání dotyčného kněze ze služby," uvedl mluvčí.

Biskup Wasserbauer vyjádřil respekt ke Kylarovi. "Vážím si ho za to, jak se s tím dokázal vypořádat. Cítím velkou odpovědnost udělat maximum nejen pro něj, v tom nejzákladnějším lidském rozměru, ale i zasadit se o to, aby Kontaktní centrum pro oběti začalo fungovat co nejdříve a abychom v církvi dál intenzivně pracovali na opatřeních, která povedou k účinné prevenci," uvedl Wasserbauer.

Duka kolegium prošetřující důvodná nařčení ze zneužívání mladistvých ustanovil na začátku letošního roku.

Kylar o svém traumatickém zážitku promluvil poprvé loni. Uvedl, že se stal obětí zneužívání ve svých 12 letech, vzepřít se dokázal až v dospělosti. "Ty věci byly tabu. S nikým jsem o tom nehovořil, ani s rodiči. Bral jsem to jako své selhání. Kněz mi přikazoval, abych o těch věcech nemluvil, že je to v pořádku, že ty věci jsou k mému dobru," uvedl v rozhovoru pro Seznam.cz.

Kylar trestní oznámení nepodal, prý si celou věc s knězem vyříkal. Podle Kylara šlo o selhání jednotlivce, které nesouvisí s fungováním církve nebo celibátem. Kylar nyní pomáhá obětem domácího násilí, které se ocitly v podobné situaci.

V lednu českobudějovické biskupství postavilo mimo službu faráře z vikariátu Sušice - Nepomuk na Klatovsku, svůj krok ale neobjasnilo. Podle serveru HlídacíPes bylo důvodem také podezření ze sexuálního zneužívání nezletilých.