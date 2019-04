Zatímco všechny resorty dostaly za úkoly šetřit, kde se dá, zdravotnictví jde opačným směrem. Pacienti letos dostanou zaplaceno od pojišťoven to, co si dosud museli platit sami. A na příští rok chystá ministerstvo zdravotnictví pro pacienty další "dárky", které ale budou pojišťovny stát miliardy korun navíc. Pojišťovny přitom mají málo rezervních peněz na horší časy a varují, že pokud se ekonomika zpomalí, mohou se dostat do vážných problémů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rozhovoru vysvětluje, proč nechystá spoluúčast pacientů a z čeho chce financovat péči v dalších letech.

Ministryně financí chce po všech resortech, aby začaly šetřit. Čeká nějaké škrty i zdravotnictví? Nemyslím tím samotné ministerstvo zdravotnictví, ale 320miliardový obrat zdravotního pojištění?

Určitě ne. Ve zdravotním pojištění je úplně jiná situace než ve státním rozpočtu. Zdravotnictví je financované systémem odvodů a žádné škrty se nechystají, naopak příjmy rostou, příští rok přijde do systému o dalších 20 miliard korun navíc. S tím budou růst také výdaje ve zdravotnictví.

Takže zdravotnictví jako takového se úspory nijak nedotknou?

Určitě ne, tam to ani není možné.

Znamená to, že jako ministr zdravotnictví nebudete hledat cesty, kde lze v tom velkém balíku peněz ušetřit?

Tak se to určitě nedá říci, o úspory se snažíme. Například státní nemocnice si teď testují sdružené nákupy některých komodit, díky kterým už uspořily desítky milionů korun. Letos chceme rozjet i společné nákupy přístrojů, například lineárních urychlovačů, jejichž cena je kolem 100 milionů korun za kus.

Na účtech nemocnic je reálně vidět, že díky společným nákupům ušetřily, nebo jde jen o hypotetický odhad?

To jsou reálné úspory. Například nyní jsme v rámci společných nákupů nemocnic soutěžili gázu a konkrétně Nemocnice Na Homolce ji díky tomu bude nakupovat o 37 procent levněji než doposud.