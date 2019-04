Prima, druhá nejsledovanější tuzemská komerční televize, oznámila vznik nové zpravodajské stanice, která bude vytvářena ve spolupráci s americkou CNN. Vysílání začne během následujících dvanácti měsíců.

Zpravodajství CNN Prima News bude sídlit ve nové centrále Primy a bude dostupné v pozemním vysílání i v nabídce kabelových a satelitních operátorů. Vysílat bude v českém jazyce a stane se devátou stanicí v portfoliu skupiny Prima. Prima to oznámila v tiskové zprávě.

Mezinárodní zpravodajství budou tvořit pořady dodávané CNN, které budou dabované do češtiny. Na domácích reportážích se zase budou podílet mimo jiné jednotlivé regionální zpravodajské týmy skupiny Prima. Součástí dohody s CNN bude také užití značky a sdílení zkušeností.

"Zahájením vysílání stanice CNN Prima News začne v České republice zcela nová éra dynamického objektivního zpravodajství, které u nás nemá obdoby, a diváci se rozhodně mají na co těšit. V současné chvíli budujeme v nové centrále v Praze jedno z nejmodernějších studií a redakčních zázemí v Evropě. Vedle zpravodajství nabídneme i pestrou nabídku tematických pořadů. Vznikne rovněž nová on-line platforma s kvalitním obsahem," uvedl generální ředitel Primy Marek Singer. Do nových prostor by se televize měla stěhovat v prosinci letošního roku.

CNN Prima News je zatím nejnovější národní zpravodajskou stanicí, které CNN poskytuje licenci na svoji značku, a zařadí se tak vedle ostatních stanic, kterými jsou již například CNN Indonésie, CNN Filipíny, CNN News-18, CNN Turecko, CNN Money Švýcarsko a CNN Řecko. Členem redakční rady bude “renomovaný novinář z centrály CNN”, jehož jméno Prima zatím neuvadla.

"Spojením mezinárodní expertizy, šíře pokrytí a kvality obsahu ze strany CNN s hlubokou znalostí českého prostředí a lokálních otázek ze strany zpravodajství skupiny Prima vznikne atraktivní programový obsah, který ve výsledku nabídne unikátní spojení domácího a mezinárodního zpravodajství," uvedl ředitel divize obsahu a licencí CNN International Commercial Roland Nikolaou. CNN vznikla před téměř 40 lety a byla průkopníkem nepřetržitého televizního zpravodajstvím. Vysílá pro asi 100 milionů domácností jen v USA.

Prima, která vysílá od června 1993 (původně pod názvem Premiéra), je v Česku třetí nejsledovanější televizní skupinou za Českou televizí a Novou. Loni její podíl na celkové sledovanosti mezi diváky staršími 15 let činil 22,7 procenta. Prima si přitom loni mezi ostatními televizemi nejvíce polepšila, když zvýšila podíl ve skupině 15+ o 1,7 procentního bodu. Skupině pomohl start nového kanálu Prima Krimi a svůj podíl zvýšily i Prima Love a Prima Max. V prime-time vysílání zaznamenala skupina meziroční nárůst podílu o 2,1 bodu na 23,85 procenta.

Podle zatím poslední zveřejněné výroční zprávy vytvořila Prima v roce 2017 čistý zisk 591 milionů korun, což byl nejlepší výsledek v její historii. Tržby ve stejném období dosáhly 3,32 miliardy. Hospodářský výsledek za loňský rok firma ještě nezveřejnila.

Prima přichází s projektem spolupráce s CNN a rozšířením zpravodajství více než dva roky poté, co odešel před více než dvěma lety švédský akcionář - televizní korporace Modern Times Group (MTG) - a čeští vlastníci hledají nové cesty jak se televizi rozvíjet. Jedinými vlastníky televize se v roce 2017 stali mediální podnikatelé Ivan Zach a Vladimír Komár. Mateřskou společností je FTV Prima Holding, kterou ovládá ze 62,5 procenta Zach skrze svou mediální skupinu GES. Zbylý podíl patří přes skupinu Alphaduct Komárovi.

Management vedený generálním ředitelem Markem Singerem dostal úkol snížit náskok konkurenční Novy na rostoucím reklamním trhu. Singer řekl v minulosti HN, že půjde o to posunout rozložení diváků více k mladším ročníkům a tlačit na zvýšení cen reklamního prostoru. Strategií je nabízet reklamní prostor se širším zásahem a k tomu využít synergie s rozsáhlým rádiovým byznysem Zachovy skupiny, do kterého spadají například rádia Beat, Country či Kiss.

Prima se snaží posílit svoji pozici v době, kdy se televiznímu byznysu, který je v Česku postavený hlavně na příjmech z reklamy, dobře daří. Nahrává mu ekonomický růst − lidé více utrácejí a firmy jako Alza, Škoda Auto, Lidl nebo Kaufland navyšují rozpočty na reklamu.

Navíc chce Prima také využít změn, které český televizní trh čekají. Minulý měsíc oznámila společnost Central European Media Enterprises (CME), vlastník největší tuzemské komerční televize Nova, že zvažuje prodej všech nebo některých ze svých televizních stanic, které ve střední Evropě provozuje. Podle serveru MotejlekSkocdopole.com se změna majitele se může dotknout i TV Barrandov.