Praha vypověděla nájmy stánkařům z Pražské tržnice v Holešovicích. Vyklízení prázdných stánků začne v nejbližších dnech. Část z nich neplatí nájem, a navíc brání plánované rekonstrukci hal a potíže způsobují například i záchranářům. Město zároveň chystá studii, která určí, co kde v tržnici bude. Z tržnice zmizí i nevěstinec. Novinářům to ve čtvrtek řekl primátorův náměstek Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Na kolik opravy vyjdou a kdy se uskuteční, není jasné. Správcem areálu bude firma Solid, se kterou město spolupracuje. Areál vznikl na konci 19. století jako ústřední jatka.

V tržnici je asi 115 stánků a smlouvu s městem má necelá třetina z nich, "Další nemají smlouvu s nikým, prostě tu jsou. Nechceme, aby sortiment zmizel, ale aby se prostor zkultivoval," řekl Vyhnánek. Asi jen pětina z nich podle něj řádně platí nájem na účty hlavního města. Stánky navíc nikdy neměly souhlas stavebního úřadu, proto jsou to černé stavby. "Neexistuje ani žádné vyjádření památkářů," řekl. Ve stáncích se navíc prodává falšované zboží.

Stánky brání průchodu i přístupu záchranářů. "Kdyby zde vypukl požár, tak k polovině hal by se hasiči ani nedostali," řekl Vyhnánek. Problémy způsobují i dělníkům, kteří mají opravovat haly, a brání také opravě inženýrských sítí. Pokud stánkaři prostor nevyklidí, město podá žalobu o vystěhování.

Využití areálu vzejde ze studie. Město nyní chystá její zadání a hotova by mohla být ještě letos. Určí, kdy a v jakém pořadí bude areál rekonstruován. Vzniknout tam má prostor, v kterém bude dohromady fungovat například maloobchod, kultura i restaurace.

Město se soudí s bývalým správcem areálu, firmou Delta Centre. Před několika lety jí vypovědělo smlouvu. Firma se proti rozsudku soudu, že má areál vyklidit, odvolala. Zároveň má z jedné z hal zmizet nevěstinec známý jako Showpark. "Nejde o ideologii, boj proti prostituci nebo morálku, ale není možné, aby v památkově chráněném areálu patřícímu městu byl nevěstinec. Je to, jako bychom dali na webové stránky Prahy záložky s porno obsahem," řekl Vyhnánek.

Areál původně pražských jatek byl založen v roce 1895. Jako jatka fungoval až do 80. let minulého století a začal se měnit na tržnici. Areál je prohlášen kulturní památkou. Od 90. let byla tržnice pronajata, a to na 50 let. Nyní má areál v pronájmu společnost Delta Centre, které město vypovědělo v roce 2012 smlouvu a spor dosud řeší soud.