V pondělí začala poslední, třetí fáze kotlíkových dotací. V nich mohli lidé v některých oblastech dostat podporu více než 120 tisíc korun na výměnu starých uhelných kotlů první a druhé emisní třídy, které od září 2022 bude zakázáno používat. Nové kotle mají být k přírodě šetrnější. V prvním kole dotací bylo možné získat dotaci i na ekologičtější kotle rovněž poháněné uhlím. To už v druhém kole nešlo. Z třetí vlny dotací už uhlí vypadlo úplně, není možné je využít ani na kombinované kotle na uhlí a biomasu.

Ministerstvo životního prostředí navíc zavedlo nový mechanismus, aby zpřístupnilo dotace i nízkopříjmovým domácnostem. V Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji je nově od letoška možné zažádat si u své obce o půjčku. Tu na rozdíl od dotace dostanou žadatelé před výměnou. Na podporu tak dosáhnou i lidé, kteří na primární investici nemají dost peněz, a nemohou tak čekat na dotace vyplácené zpětně.

"Půjčka je bezúročná, s maximální výší měsíční splátky dva tisíce korun a možností ji zdarma kdykoliv splatit," říká v rozhovoru pro HN náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce fondů Evropské unie Jan Kříž. Půjčovat si navíc mohou občané na celou částku, tedy včetně 20 až 25 procent spoluúčasti. Poté, co dostanou dotaci, tak většinu půjčky splatí jednorázově a následně mohou až po deset let doplácet zbytek.

Na půjčky je vyčleněno 740 milionů korun. První dvě dotační výzvy vyšly na 6,5 miliardy korun a vedly k výměně zhruba 60 tisíc kotlů. Na třetí kolo samotných dotací pak ministerstvo vyčlenilo 3,125 miliardy korun. V jeho rámci si klade za cíl výměnu dalších 30 tisíc. V Česku je ale dosluhujících kotlů stále používáno zhruba 300 tisíc. Lidem, kteří se jich včas nezbaví, hrozí desetitisícové pokuty.

O jaké kotle vlastně v dotacích jde?

Jsou to staré kotle první a druhé emisní třídy, ve kterých se primárně topí uhlím.

Jak brzy je potřeba si o dotaci zažádat? Blíží se termín žádostí ve třetí vlně a například v Moravskoslezském kraji se počet žadatelů zaplnil už za dvě minuty.

Žádosti probíhají už výhradně elektronicky přes webové rozhraní, které si kraje vytváří. Je pravda, že někde to proběhlo velice rychle, ale zdaleka to není standard. V řadě krajů to běželo postupně. Ten Moravskoslezský kraj pro to dělá hodně. Dávají do toho vlastní peníze, mají tam různé akce, třeba kotlíkový autobus, dělají kolem toho kampaně. Takže možná ty lidi opravdu pobláznili natolik, že to tam jde velmi rychle.

A maximální počet žadatelů se v předchozích dvou výzvách vždy vyčerpal?

Ano. Jsou tam ještě nějaké doběhy, myslím, že to je Pardubický kraj. Ale vyčerpalo se to zatím vždy. Někde hned a někde za tři až čtyři měsíce. Třeba Středočeský kraj taky byl otázkou několika měsíců, než se to vyčerpalo. Takže to opravdu není standard, že by to bylo během dvou minut pryč.

Kolik dotace pokryje nákladů?

Záleží na typu zdroje. Třeba u tepelných čerpadel se pohybujeme kolem 50 až 60 procent. Pokud se bavíme o kotli na kusové dřevo nebo na peletky, tak tam to může být až 80 procent, což je strop.

Ten zbytek si doplácí občané sami?

Ano.

Co vás vedlo k tomu, zavést v některých krajích možnost, aby obce půjčovaly peníze?

Máme informace, že hlavně sociálně slabší si ty dotace nemohli pořídit, že je čerpala hlavně střední vrstva. Zároveň třeba v Ústeckém kraji byl v druhé výzvě velký zájem o kombinované kotle. To znamená na uhlí a biomasu. Ty se nyní zrušily, takže tam je obava, aby vůbec lidé žádali. V Ústeckém a Karlovarském kraji ten zájem moc rychlý nebyl. A když tam vypadne tahle skupina kotlů, tak konzervativní lidé od toho mohou ustoupit.

Ten kombinovaný je tedy nejlevnější?

To ani ne, ale oni tam spíš mají v blízkosti to palivo, tak si chtěli uhlí udržet.