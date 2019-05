Zaměstnavatelé by měli přesně kontrolovat, kolik hodin jejich zaměstnanci každý den odpracují. Týká se to i práce z domova nebo o víkendech. České firmy už tuto povinnost mají řadu let, některé to však nedodržují. Tlak na ně by měl nově zesílit rozsudek Soudního dvora Evropské unie, který jim přesnou evidenci pracovní doby nařizuje.

"Rozsudek jednoznačně dává najevo, že to, co si o evidenci pracovní doby myslíme, se potvrzuje – tedy, že se evidence vést musí," říká pro HN předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Pracovní dobu podle něj důsledně nesledují například v restauracích, barech či hotelech.

Jaký význam má pro české odboráře rozsudek Soudního dvora Evropské unie?

Když se na něj podíváte, tak největší spor tam byl o to, zda zaměstnavatel dostatečně sleduje pracovní dobu u zaměstnanců, a jestli je pro zaměstnance průkazné, jak dlouho pracoval, třeba kvůli případnému hrazení práce přesčas. To teď trochu zjednodušuji, ale dá se to tak říct.