Premiér Andrej Babiš na svém Facebooku oznámil, že hodlá zvýšit rodičovský příspěvek na 300 tisíc korun do roku 2020. Současná vláda to slibovala už ve svém programovém prohlášení, ale zvyšující se výdaje například na důchody nebo platy učitelů a zároveň zpomalující ekonomika neumožnily ministerstvu práce a sociálních věcí vydat peníze na plošné zvýšení.

Návrh přinese na jednání vlády ministryně práce a sociálních věci Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí, píše Deník N.

Babiš uvedl, že s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) připravili rozpočet na rok 2020, který počítá i se zvýšením rodičovského příspěvku. Chtěl by ho nejenom pro rodiče nově narozených dětí, ale i pro ty, kteří k 1. lednu 2020 mají děti do ve věku do čtyř let a rodičovský příspěvek aktivně pobírají. Rozpočet to prý bude stát 8,6 miliardy.

Premiér dále napsal, že do konce roku bude přijat zákon upravující výši příspěvku, aby ho bylo možné pobírat už od Nového roku. Údajně ho totiž navrhne ve zkráceném způsobu vyjednávání. Očekává také, že jej ostatní parlamentní strany podpoří.

Peníze potřebné pro zvýšení rodičovské chce získat "zastavením plýtvání", úsporami na provozu státu a snižováním počtu úředníků. Zároveň počítá s poklesem státního dluhu na 29 procent HDP i s vyššími příjmy v příštím roce.

Minulý týden sklidila vláda kritiku za návrh přidat jen dětem, které se narodí až po začátku příštího roku. Proti plánu se také objevila petice, kterou už podepsalo více než 30 tisíc lidí.

Ze zákona má na rodičovský příspěvek nárok jeden z rodičů, jenž pečuje o dítě do věku čtyř let. Při narození dalšího dítěte nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká. Celková výše rodičovského příspěvku nyní činí 220 tisíc korun, podle novely zákona platné od ledna 2018 si rodiče mohou zvolit, v jak vysokých částkách a jak dlouho (nejdéle však do konce čtvrtého roku dítěte) si příspěvek nechají vyplácet.

V minulosti bylo možné čerpat příspěvek do výše maximálně 11 500 korun měsíčně. Novela zákona platná od roku 2018 umožnila rodičům s vyšším příjmem čerpat měsíčně i vyšší částku, což v současnosti využívá přes 18 tisíc lidí.