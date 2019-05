Hospodářské noviny vyhlašují již třináctý ročník ankety Absurdita roku. Jejím cílem je upozorňovat na nelogická pravidla či kontroly, která stát uvaluje na firmy a živnostníky. Loňskou absurditou roku se stalo zdražování nadměrných odpočtů DPH v průběhu kontroly finančního úřadu.

Největší absurditu roku 2019 představí Hospodářské noviny již tuto středu v 11 hodin. Podívejte se na letošní nominace. Absurdita roku je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a MONETA Živnostník roku. Absurdní předpisy nominovala i letos veřejnost z řady podnikatelů a různých oborových asociací, svazů a cechů. O vítězné absurditě rozhoduje veřejnost v on-line hlasování.

Hospodský nesmí prodávat alkohol opilým

Podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se zakazuje prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Jak a kdy zjišťovat, zda je osoba zjevně ovlivněná alkoholem, natož co to vůbec znamená, s tím už číšníkovi nebo hospodskému zákon neporadí. Hrozí mu však peněžitá pokuta či zákaz činnosti. Pozměňovací návrh, který by problematické ustanovení upřesňoval, poslanci před časem neschválili.