Firmy by v budoucnu měly kontrolovat přesný počet odpracovaných hodin i u lidí zaměstnaných na dohodu o provedení práce. Navrhuje to novela zákoníku práce, kterou připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí. "Ačkoli je novela zákoníku práce prezentována jako předpis, který má zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů, v mnoha bodech novely je tomu spíše naopak," říká advokátka Barbora Cvinerová ze společnosti KPMG Legal.

Změní se i výpočet dovolené - místo dnů by se nově určovala v hodinách. To však podle Cvinerové na většinu zaměstnavatelů nijak nedopadne. Větší flexibilitu práce by naopak mohlo zajistit zavedení sdíleného pracovního místa.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, aby se dovolená nově počítala podle odpracovaných hodin, tedy nikoliv podle dnů jako dosud. O jak velkou jde změnu?

Ačkoli je nová koncepce výpočtu dovolené, se kterou přichází novela zákoníku práce, prezentována jako převratný nástroj k odstranění nespravedlností, ve skutečnosti se čerpání dovolené ze strany zaměstnanců v praxi příliš nezmění. Spíše jen zkomplikuje praxi zaměstnavatelů, kteří budou muset vynakládat nemalé prostředky na změny docházkových systémů a školení svých mzdových účetní a personalistů.